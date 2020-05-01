Коммунальщики посадили на улицах Луганска более 10 тыс. однолетних растений – мэрия
Специалисты городского коммунального предприятия (ГКП) "Комбинат зеленого хозяйства и благоустройства" ("КЗХиБ") за неделю посадили на улицах Луганска более 10 тыс. однолетних растений. Об этом сообщили в пресс-службе столичной администрации со ссылкой на заместителя директора предприятия Нигину Соловьеву.
"На данный момент высадили более 10 тысяч однолетников, четыре тысячи клубневых и засеяли 680 квадратов. Планируем продолжить работу, чтобы после вынужденных мер самоизоляции люди вышли в цветущий красивый город", – отметила она.
Соловьева уточнила, что в числе растений, которые украсят городские клумбы, традиционная сортовая петуния, цинерария, сальвия.
"Разнообразие цветов у нас увеличилось, добавился алиссум, увеличилось количество сальвии, всех тех цветов, которые и осенью тоже будут нас радовать", – рассказала замдиректора предприятия.
В администрации Луганска отметили, что в планах коммунальщиков посадка не менее 108 тыс. растений, которые украсят столичные улицы и парки уже в этом сезоне.
Ранее Соловьева сообщала, что специалисты ГКП "Комбинат зеленого хозяйства и благоустройства" планируют подготовить к высадке весной в Луганске 120 тыс. однолетних растений.
04 мая — Луганск
"На данный момент высадили более 10 тысяч однолетников, четыре тысячи клубневых и засеяли 680 квадратов. Планируем продолжить работу, чтобы после вынужденных мер самоизоляции люди вышли в цветущий красивый город", – отметила она.
Соловьева уточнила, что в числе растений, которые украсят городские клумбы, традиционная сортовая петуния, цинерария, сальвия.
"Разнообразие цветов у нас увеличилось, добавился алиссум, увеличилось количество сальвии, всех тех цветов, которые и осенью тоже будут нас радовать", – рассказала замдиректора предприятия.
В администрации Луганска отметили, что в планах коммунальщиков посадка не менее 108 тыс. растений, которые украсят столичные улицы и парки уже в этом сезоне.
Ранее Соловьева сообщала, что специалисты ГКП "Комбинат зеленого хозяйства и благоустройства" планируют подготовить к высадке весной в Луганске 120 тыс. однолетних растений.
04 мая — Луганск
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