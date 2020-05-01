Коммунальщики посадили на улицах Луганска более 10 тыс. однолетних растений – мэрия

Специалисты городского коммунального предприятия (ГКП) "Комбинат зеленого хозяйства и благоустройства" ("КЗХиБ") за неделю посадили на улицах Луганска более 10 тыс. однолетних растений. Об этом сообщили в пресс-службе столичной администрации со ссылкой на заместителя директора предприятия Нигину Соловьеву.

"На данный момент высадили более 10 тысяч однолетников, четыре тысячи клубневых и засеяли 680 квадратов. Планируем продолжить работу, чтобы после вынужденных мер самоизоляции люди вышли в цветущий красивый город", – отметила она.

Соловьева уточнила, что в числе растений, которые украсят городские клумбы, традиционная сортовая петуния, цинерария, сальвия.

"Разнообразие цветов у нас увеличилось, добавился алиссум, увеличилось количество сальвии, всех тех цветов, которые и осенью тоже будут нас радовать", – рассказала замдиректора предприятия.

В администрации Луганска отметили, что в планах коммунальщиков посадка не менее 108 тыс. растений, которые украсят столичные улицы и парки уже в этом сезоне.

Ранее Соловьева сообщала, что специалисты ГКП "Комбинат зеленого хозяйства и благоустройства" планируют подготовить к высадке весной в Луганске 120 тыс. однолетних растений.

04 мая — Луганск