Сильные осадки и туман ожидаются в ЛНР днем 4 мая

Сильные осадки, штормовой ветер и гроза ожидаются местами на территории Республики днем 4 мая. Об этом ЛИЦ сообщили в Центре гидрометеорологии (ЦГМ) МЧС ЛНР.

"Днем 4 мая в Луганске и местами по территории Республики ожидаются грозы, при грозе усиление ветра до 17-22 м/с, сильные осадки", - прогнозируют синоптики.

Напомним, что при порывах ветра свыше 14 м/с объявляется штормовое предупреждение.

В соответствии со шкалой силы (скорости) ветра, ветер скоростью 13,9-17,1 м/с считается крепким, 17,2-20,7 м/с – очень крепким, 20,8-24,4 м/с – штормом, 24,5-28,4 м/с – сильным штормом, 28,5-32,6 м/с – жестким штормом, ветер со скоростью 32,7 м/с и более классифицируется как ураган.

Сильные осадки – продолжительное интенсивное выпадение снега, дождя или града в количестве 20 мм и более за 12 часов и менее, приводящее к значительному ухудшению видимости и затруднению движения транспорта.

04 мая — Луганск