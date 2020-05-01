Ковидофобия и ее оборотная сторона

Термин, обозначенный в данном заголовке, вошел в обиход российских психологов совсем недавно. Его применяют для того, чтобы описать некоторые опасения людей, панически боящихся заразиться вирусом COVID-19. Да, среди нас живут такие люди, для которых страх услышать диагноз «коронавирус», стал навязчивым.Люди, подверженные ковидофобии, регулярно звонят в службу психологической поддержки, они опасаются без веских на то причин выходить на улицу, а предпринимаемые ими меры индивидуальной защиты иногда, мягко говоря, избыточны. Много ли таких людей среди нас? Сложно сказать, но только московские психологи в совокупности принимают несколько сотен звонков в день от тех, для кого страх заразиться коронавирусом стал доминантной идеей.Лично я считаю, что люди с подобной фобией не представляют угрозы для нашего общества. Даже наоборот, их страх перед инфекцией толкает их на те меры профилактики, которые скорее идут на пользу нашему социуму. Лишь бы этот страх сошел на нет в тот момент, когда сойдет на нет и сама угроза заболеть вирусом COVID-19. Иначе им очень сложно будет жить в мире, в котором больше нет потребности в медицинских масках, перчатках, антисептиках, социальной дистанции и пропусках.Меня, как человека разумного, совершенно не пугают люди, «подхватившие» ковидофобию. Нет. Меня больше напрягают их антиподы, те, кто почему-то решил, что угроза заражения вирусом COVID-19, не более чем вымысел неких людей, которые решили прикрыть пандемией, как дымовой завесой, более глобальные процессы. Их намного больше чем тех, кто заболел ковидофобией, но, к сожалению, для их «заболевания» психологи еще не придумали названия.Наверное, нужно признать, что эти люди гораздо опаснее чем те, кто панически боится заболеть коронавирусом. Их привычка отрицать очевидное может пагубно сказаться на всех нас. Они не желают пользоваться средствами индивидуальной защиты, они выступают категорически против любых ограничительных мер, но самое страшное заключается в том, что эти люди весьма агрессивно распространяют свою «идеологию» в массы.Наверняка вы уже неоднократно слышали от них о том, что коронавирус не страшнее сезонного гриппа, а статистика смертности от COVID-19, есть не что иное, как результат манипуляции данными о смертности, вызванной другими заболеваниями и патологиями.Эти люди активно распространяют различные материалы, как правило, содержащие конспирологические теории, и весьма агрессивно реагируют на любые сообщения о том, что коронавирус опасен, а введенные правительством ограничительные меры – необходимое условие для предотвращения распространения инфекции. В общем, практически каждый из этих людей свято верит в то, что вокруг него разыгрывается театральное представление, цели которого пока еще нам не ясны.Хорошо, если все действительно именно так, то спросите при случае у кого-нибудь из них о том, сколько людей по всему миру задействованы в этом спектакле? Кто эти люди, которые играют роли врачей, больных и наконец-то умерших? Не правда ли, совсем не простые вопросы, ответы на которые есть далеко не у каждого?Суровая правда жизни заключается в том, что коронавирус на самом деле даже более опасен, чем нам об этом говорят. Иначе как объяснить поспешную стройку госпиталей, которая ведется по всей России? Учитывая, что мы вот-вот выйдем на плато, зачем тратить столько денег на объекты, которые вскоре станут неактуальными? Так или иначе, все очень серьезно. И в данной ситуации такое явление как ковидофобия намного менее опаснее для здоровья, чем пренебрежение элементарными профилактическими мерами, спровоцированное полной уверенностью в том, что вирус COVID-19 и вызванная им пандемия – не более чем очередная манипуляция неких тайных сил.Алексей Зотье