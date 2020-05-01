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В Луганске заявили о 144 случаях заболевания коронавирусом

robot Сегодня, 13:3016Новости
В Луганске заявили о 144 случаях заболевания коронавирусом
Луганские медики зарегистрировали 144 случая заболевания коронавирусной инфекцией.
Об этом на брифинге заявили в Министерстве здравоохранения.
«На сегодняшний день в ЛНР зафиксировано 144 случая инфицирования новой коронавирусной инфекций COVID-19», — сказано в заявлении. Красота и здоровье - Сегодня, 08:55 39

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