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"Лугансквода" из-за аварии прекратила подачу воды в Александровск

Sergey Сегодня, 13:4513Новости
"Лугансквода" из-за аварии прекратила подачу воды в Александровск
Государственное унитарное предприятие (ГУП) ЛНР "Лугансквода" из-за аварии прекратило подачу воды в Александровск. Об этом сообщили в пресс-службе предприятия.
"Из-за утечки на пересечении улиц Октябрьская и Колхозная 4 мая с 11.00 ориентировочно до 16.00 прекращена подача воды на город Александровск. По окончании ремонтных работ водоснабжение будет возобновлено в прежнем режиме", - говорится в сообщении.
"Лугансквода" приносит извинения жителям за доставленные временные неудобства.
04 мая — Луганск

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