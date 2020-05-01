"Лугансквода" из-за аварии прекратила подачу воды в Александровск

Государственное унитарное предприятие (ГУП) ЛНР "Лугансквода" из-за аварии прекратило подачу воды в Александровск. Об этом сообщили в пресс-службе предприятия.

"Из-за утечки на пересечении улиц Октябрьская и Колхозная 4 мая с 11.00 ориентировочно до 16.00 прекращена подача воды на город Александровск. По окончании ремонтных работ водоснабжение будет возобновлено в прежнем режиме", - говорится в сообщении.

"Лугансквода" приносит извинения жителям за доставленные временные неудобства.

04 мая — Луганск