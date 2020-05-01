Поликлиника луганской больницы № 4 приостановила работу из-за COVID-19 – Минздрав

Поликлиническое отделение Луганской городской многопрофильной больницы № 4 приостановило работу с 4 мая до особого распоряжения из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции нового типа. Об этом на брифинге в ЛуганскИнформЦентре сообщила временно исполняющая обязанности директора департамента организации медицинской помощи, медицины катастроф, образования и науки Министерства здравоохранения ЛНР Екатерина Долгополова."В целях предупреждения дальнейшего распространения коронавирусной инфекции COVID-19 и в связи с увеличением количества заболевших и контактных лиц с 4 мая 2020 года до особого распоряжения прекращает свое функционирование поликлиническое отделение Луганской городской многопрофильной больницы № 4", – сказала она."Это сделано, прежде всего, для обеспечения вашей безопасности, чтобы вы не заразились, и чтобы дальше инфекция COVID-19 не распространялась по району. Просим вас сохранять спокойствие, терпение и понимание. Вы не останетесь без оказания медицинской помощи, без консультаций узких специалистов. Всем будет оказана должным образом медицинская помощь и консультации", – обратилась Долгополова к жителям Каменнобродского района Луганска.Врио директора департамента сообщила, что терапевтические участки поликлинического отделения Луганской городской многопрофильной больницы №4 будут временно закреплены за другими государственными учреждениями здравоохранения Луганска.В Луганскую городскую поликлинику №12 будут временно переданы терапевтические участки №№ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7.В филиал клиники медицины катастроф Государственного республиканского центра экстренной и неотложной медицинской помощи и медицины катастроф будут временно переданы терапевтические участки №№ 8, 10, 11, 12, 20, 21.В Луганскую городскую поликлинику № 11 будут временно переданы терапевтические участки №№ 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19."Продолжение оказания паллиативной помощи больным из числа взрослого населения силами поликлиники №4 будет осуществляться с выполнением санитарно-противоэпидемических требований по предупреждению распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19", – проинформировала Долгополова."Оказание консультативной медицинской помощи узкими специалистами – хирургами, невропатологами, офтальмологами и другими – будет оказываться в вышеперечисленных лечебных учреждениях соответственно временно переданным терапевтическим участкам", – отметила она.Представитель Минздрава ЛНР добавила, что "динамическое наблюдение за лицами, находящимися на самоизоляции на дому в течение 14 дней со дня прибытия в ЛНР, также будет осуществляться в вышеперечисленных государственных учреждениях соответственно временно переданным терапевтическим участкам".- регистратура поликлинического отделения Луганской городской многопрофильной больницы №4:- регистратура Луганской городской поликлиники №11:- регистратура Луганской городской поликлиники №12:- регистратура филиала клиники медицины катастроф:Более подробную информацию можно найти на сайте Министерства здравоохранения ЛНР.Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила о пандемии болезни COVID-19, вызываемой коронавирусом нового типа, первые случаи заражения которым были выявлены в конце 2019 года в Китае. К настоящему времени, по данным ВОЗ, количество заразившихся новым коронавирусом превысило 3,3 млн, из них более 238 тыс. скончались. Случаи заболевания COVID-19 выявлены на Украине и в России. В ЛНР подтверждены 144 случая заражения коронавирусом.Чрезвычайная санитарно-противоэпидемическая комиссия (ЧСПК) при Правительстве ЛНР приняла, а затем продлила действие ряда решений по предотвращению распространения коронавируса нового типа на территории Республики, в том числе – о закрытии предприятий общественного питания, ряда заведений и учреждений, переходе учреждений образования ЛНР с 30 марта на дистанционное обучение, отмене льгот на проезд в транспорте общего пользования, а также приостановила работу объектов торговли непродовольственными товарами. С целью недопущения распространения на территории ЛНР COVID-19, а также во исполнение указа главы ЛНР "О введении режима повышенной готовности" и указа главы ЛНР "О некоторых вопросах, связанных с режимом повышенной готовности" приостановлены или осуществляются по электронной очереди личные приемы граждан в центральных и местных органах власти. Народный Совет ЛНР ужесточил ответственность за нарушение санитарно-эпидемических правил. На период с 1 по 12 мая в Республике введен строгий режим самоизоляции.04 мая — Луганск