Поликлиника луганской больницы № 4 приостановила работу из-за COVID-19
Поликлиническое отделение Луганской городской многопрофильной больницы № 4 приостановило работу с 4 мая до особого распоряжения из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции нового типа.
Об этом на брифинге в Луганске сообщила представитель Министерства здравоохранения Екатерина Долгополова.
«Это сделано, прежде всего, для обеспечения безопасности, чтобы вы не заразились, и чтобы дальше инфекция COVID-19 не распространялась по району. Просим вас сохранять спокойствие, терпение и понимание. Вы не останетесь без оказания медицинской помощи, без консультаций узких специалистов. Всем будет оказана должным образом медицинская помощь и консультации», — обратилась Долгополова к жителям Каменнобродского района Луганска.
Представитель Минздрава сообщила, что терапевтические участки поликлинического отделения Луганской городской многопрофильной больницы №4 будут временно закреплены за другими государственными учреждениями здравоохранения Луганска.
В Луганскую городскую поликлинику №12 будут временно переданы терапевтические участки №№ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7.
В филиал клиники медицины катастроф Государственного республиканского центра экстренной и неотложной медицинской помощи и медицины катастроф будут временно переданы терапевтические участки №№ 8, 10, 11, 12, 20, 21.
В Луганскую городскую поликлинику № 11 будут временно переданы терапевтические участки №№ 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19.
«Продолжение оказания паллиативной помощи больным из числа взрослого населения силами поликлиники №4 будет осуществляться с выполнением санитарно-противоэпидемических требований по предупреждению распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19», — проинформировала Долгополова.
«Оказание консультативной медицинской помощи узкими специалистами — хирургами, невропатологами, офтальмологами и другими — будет оказываться в вышеперечисленных лечебных учреждениях соответственно временно переданным терапевтическим участкам», — отметила она.
Представитель Минздрава добавила, что «динамическое наблюдение за лицами, находящимися на самоизоляции на дому в течение 14 дней со дня прибытия в ЛНР, также будет осуществляться в вышеперечисленных государственных учреждениях соответственно временно переданным терапевтическим участкам».
Номера контактных телефонов медицинских учреждений:
— регистратура поликлинического отделения Луганской городской многопрофильной больницы №4: (0642) 93-29-07, 072-164-60-20;
— регистратура Луганской городской поликлиники №11: (0642) 50-15-64;
— регистратура Луганской городской поликлиники №12: (0642) 65-59-62;
— регистратура филиала клиники медицины катастроф: (0642) 91-34-78.
Более подробную информацию можно найти на сайте Министерства здравоохранения ЛНР. Удобный город - Сегодня, 13:25 40
Об этом на брифинге в Луганске сообщила представитель Министерства здравоохранения Екатерина Долгополова.
«Это сделано, прежде всего, для обеспечения безопасности, чтобы вы не заразились, и чтобы дальше инфекция COVID-19 не распространялась по району. Просим вас сохранять спокойствие, терпение и понимание. Вы не останетесь без оказания медицинской помощи, без консультаций узких специалистов. Всем будет оказана должным образом медицинская помощь и консультации», — обратилась Долгополова к жителям Каменнобродского района Луганска.
Представитель Минздрава сообщила, что терапевтические участки поликлинического отделения Луганской городской многопрофильной больницы №4 будут временно закреплены за другими государственными учреждениями здравоохранения Луганска.
В Луганскую городскую поликлинику №12 будут временно переданы терапевтические участки №№ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7.
В филиал клиники медицины катастроф Государственного республиканского центра экстренной и неотложной медицинской помощи и медицины катастроф будут временно переданы терапевтические участки №№ 8, 10, 11, 12, 20, 21.
В Луганскую городскую поликлинику № 11 будут временно переданы терапевтические участки №№ 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19.
«Продолжение оказания паллиативной помощи больным из числа взрослого населения силами поликлиники №4 будет осуществляться с выполнением санитарно-противоэпидемических требований по предупреждению распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19», — проинформировала Долгополова.
«Оказание консультативной медицинской помощи узкими специалистами — хирургами, невропатологами, офтальмологами и другими — будет оказываться в вышеперечисленных лечебных учреждениях соответственно временно переданным терапевтическим участкам», — отметила она.
Представитель Минздрава добавила, что «динамическое наблюдение за лицами, находящимися на самоизоляции на дому в течение 14 дней со дня прибытия в ЛНР, также будет осуществляться в вышеперечисленных государственных учреждениях соответственно временно переданным терапевтическим участкам».
Номера контактных телефонов медицинских учреждений:
— регистратура поликлинического отделения Луганской городской многопрофильной больницы №4: (0642) 93-29-07, 072-164-60-20;
— регистратура Луганской городской поликлиники №11: (0642) 50-15-64;
— регистратура Луганской городской поликлиники №12: (0642) 65-59-62;
— регистратура филиала клиники медицины катастроф: (0642) 91-34-78.
Более подробную информацию можно найти на сайте Министерства здравоохранения ЛНР. Удобный город - Сегодня, 13:25 40
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