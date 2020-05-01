У КПВВ Станица Луганская больше месяца живут люди, застрявшие из-за карантина



«Знакомьтесь. Людмила Ивановна уже больше месяца живёт в фанерном торговом модуле на закрывшемся на карантин рынке в сотне метров от КПВВ Станица Луганская. Чтобы приспособить его для жизни добрые люди зашили открытую его сторону полиэтиленовой пленкой и установили внутри самодельную буржуйку. Водой делятся сотрудники ГСЧС, без электричества научилась обходиться. Спит Людмила Ивановна на одном из прилавков, укрывшись подаренным неравнодушными станичанами чем попало», — пишет правозащитник.

Ей шестьдесят и она постоянно живет в оккупированном Краснодоне. Перед карантином приехала переоформлять документы, задержалась, закончился срок действия пропуска, а пока ждала оформления нового, КПВВ закрыли. Украинские пограничники с разрешения штаба ООС теоретически могли бы пропустить Людмилу Ивановну, но её не впустит «та сторона» — для этого нужно разрешние МИДа ЛНР, а его нет.

Как вариант временного поселения Людмиле Ивановне предлагали госпитализацию в местную больницу. Она отказывается, боится. Говорит, ходят слухи, что если на это согласится, живым уже не выйдешь. Говорит, будет ждать разрешения на проход здесь, на опустевшем рынке. Благодарит всех, кто помогает продуктами и вещами. Говорит, что сильная и справится с этим.

«Александр из Стаханова. Он тоже не успел вернуться домой до закрытия пункта пропуска, и так же, как и Людмила Ивановна, теперь живёт в открытом торговом модуле на опустевшем рынке возле КПВВ «Станица Луганская». За его спиной на первом фото — его временный «дом», немногим более удобный, чем картонная коробка. Таких, как они, в Станице около 50 человек. Большинство из них уже месяц живут у родственников или на съёмных квартирах, в надежде получить разрешение МИДа ЛНР на право вернуться в родные города», — написал Реуцкий.

Новости Региона - Сегодня, 08:39 2168 С закрытием КПВВ на карантин десятки людей из ОРДЛО остались жить недалеко от линии разграничения. Об этом на своей странице в Фейсбуке написал исполнительный директор общественной организации «Восток SOS» Константин Реуцкий.«Знакомьтесь. Людмила Ивановна уже больше месяца живёт в фанерном торговом модуле на закрывшемся на карантин рынке в сотне метров от КПВВ Станица Луганская. Чтобы приспособить его для жизни добрые люди зашили открытую его сторону полиэтиленовой пленкой и установили внутри самодельную буржуйку. Водой делятся сотрудники ГСЧС, без электричества научилась обходиться. Спит Людмила Ивановна на одном из прилавков, укрывшись подаренным неравнодушными станичанами чем попало», — пишет правозащитник.Ей шестьдесят и она постоянно живет в оккупированном Краснодоне. Перед карантином приехала переоформлять документы, задержалась, закончился срок действия пропуска, а пока ждала оформления нового, КПВВ закрыли. Украинские пограничники с разрешения штаба ООС теоретически могли бы пропустить Людмилу Ивановну, но её не впустит «та сторона» — для этого нужно разрешние МИДа ЛНР, а его нет.Как вариант временного поселения Людмиле Ивановне предлагали госпитализацию в местную больницу. Она отказывается, боится. Говорит, ходят слухи, что если на это согласится, живым уже не выйдешь. Говорит, будет ждать разрешения на проход здесь, на опустевшем рынке. Благодарит всех, кто помогает продуктами и вещами. Говорит, что сильная и справится с этим.«Александр из Стаханова. Он тоже не успел вернуться домой до закрытия пункта пропуска, и так же, как и Людмила Ивановна, теперь живёт в открытом торговом модуле на опустевшем рынке возле КПВВ «Станица Луганская». За его спиной на первом фото — его временный «дом», немногим более удобный, чем картонная коробка. Таких, как они, в Станице около 50 человек. Большинство из них уже месяц живут у родственников или на съёмных квартирах, в надежде получить разрешение МИДа ЛНР на право вернуться в родные города», — написал Реуцкий. Новости Региона - Сегодня, 08:39 2168

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