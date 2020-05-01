А надо ли Биллу Гейтсу заражать всю планету коронавирусом?

Люди, которые не верят в существование коронавируса, сожгли антенну сотовой связи в Северной Осетии, без связи осталось селение Ногир. Об этом во время пресс-конференции сообщил глава региона Вячеслав Битаров.По его словам, некоторые думают, что эпидемия организована «какими-то мировыми силами», которые хотят загнать людей в резервации, поставить антенны 5G, облучить, чтобы они потеряли сознание, а потом их будут «чипировать».Стоит отметить, что жители Северной Осетии, которые сожгли вышку сотовой связи далеко не единственные, кто верит в теорию заговора. Нечто подобное уже происходило в Великобритании, только с точностью до наоборот: там местные жители сжигали 5G вышки, считая, что с их помощью распространяется вирус.И ведь мы все смелись над дурными.— Лично я не смеялся, — говорит политконсультант, кандидата философских наук Александр Сегал.— Потому что точно знаю: от так называемого «менталитета» это не зависит. Точнее, от национального «менталитета». Английские луддиты и в начале XIX века были в первых рядах борьбы с новшествами — но не потому, что дикие, а потому, что первые машины стали массово применяться в производстве именно в Англии. Вспомните Лескова. Человеку свойственно искать причину своих бед. Социальные условия, система, воспроизводящая неравенство — не очевидны, их нельзя потрогать. А машина (компьютер, антенна) — вот они, «весомо, грубо, зримо», как сказал Владимир Маяковский.— Давайте внимательно прочитаем источник.«Они мне это доказывали, но я с ними спорить не стал. Однако, к сожалению, они идут и дальше, в частности, недавно сожгли антенну МТС рядом с селением Ногир…», — заявил онИтак, среди участников митинга во Владикавказе такие люди были. Но нигде не сказано, что были исключительно они. Напомню: участники протестовали в связи с фактическим отсутствием социальной поддержки со стороны властей. Таким образом, нельзя отождествлять всех участников с современными «луддитами», и, заметим, Битаров этого и не делает.Другой вопрос, что при желании можно включить патетику и применить одну из самых распространенных дискуссионных уловок — «аргумент к городовому»: мол, слышали такое на митинге — следовательно, все участники враги общества. Но это нечестный и нелогичный прием. И пока его не применили, не стоит подменять тезис и «читать в сердцах», то есть приписывать намерения. В противном случае, чем мы будем лучше тех, кого критикуем?— Я это всё помню еще с конца 80-х. Тогда боялись «психотронного оружия» и «антенн КГБ». Помню, как у гостиницы «Россия», где жили депутаты Верховного Совета, стояли буквально коридоры людей с самодельными плакатами, написанными большими буквами на обратной стороне дешевых рулонных обоев. Там перечислялись все злодеяния КГБ, марсиан, «жидомасонов» и т. п.В сегодняшних страхах всё то же самое, только злодеи слегка поменялись. Однако не стоит с ходу отметать саму причину таких страхов. Она в том, что социальные условия воспринимаются людьми как безликая враждебная непреодолимая сила, лишающая его субъектности, то есть возможности самому решать свою судьбу, ставить и реализовывать собственные цели. И это действительно так. Вопрос только в том, что с безликой силой сложно бороться — поэтому ее олицетворяют. Это естественная реакция человека, первый шаг к осознанию своей отчужденности. Но не все могут сделать второй шаг: осознать систему, ее механизм. Этому надо учиться. И, может, именно поэтому образование ныне загоняется ниже плинтуса?Но что интересно, даже сильные мира сего, класс собственников, при всей кажущейся «продвинутости» и образованности — они тоже ведь не субъекты, то есть в глобальном смысле они не ставят цели, а ориентируется на неизменную, предзаданную цель — получение прибыли. Всякое новое поколение капиталистов, приходя в бизнес на место отцов, застает ее уже поставленной. Отказ от нее равносилен разрушению «дела отцов». Поэтому они с самого начала такие же рабы капитала. И они тоже ищут злодеев среди «сицилистов, жидов и скубентов» (как писал Андрей Белый), «шибко умных» учёных, конкурентов — вместо того, чтобы посмотреться в зеркало.— К сожалению, у нас нет независимой и объективной социологии, которая бы дала реальную картину: кто больше устал. Все устали. Думаю, во Владикавказе сработал субъективный фактор: резкое и справедливое высказывание уважаемого человека. Но если бы у людей, что называется, не наболело, это вряд ли могло послужить толчком к действиям. Объективно люди попали в крайне тяжелую ситуацию. И такая ситуация — в абсолютном большинстве регионов России. Она связана с прекращением работы, закрытием предприятий, снижением доходов и общим страхом перед невидимой опасностью… Плюс раздражение в связи со всё усиливающимся расслоением общества на «тварей дрожащих» и тех, кто «право имеет». Поэтому подобное может повториться в любом регионе — а искрой может стать всё, что угодно. Так что власти нужно бороться с причинами, а не со следствиями, с социальными болячками, а не с недовольством ими.— Борьба с вышками 5G что в Англии, что в Северной Осетии — это частные истории, случаи, подходящие для звонких заголовков в прессе, но не более того, — считает исполнительный директор Международной мониторинговой организации CIS-EMO Станислав Бышок.— Это не про отдельные нации, это про отдельных, так сказать, уникумов. Стоит напомнить, что лет пять назад была анекдотическая история со вполне русским Германом Стерлиговым, который призывал бороться с вышками сотовой связи.— Ответим на их Билла Гейтса нашим «бесогоном»! Компьютеров он нам не изготовит, но зато обильной дозой мракобесия обеспечит.Если же говорить серьёзно, то, рассуждая об опасении некоторых людей относительно облучения, чипизации, прививок, ГМО и прочего, следует чётко разграничивать реальные практики и гипотетические побочные эффекты этих практик или возможности злоупотребления ими. Дают ли, к примеру, наши компьютеры излучение? Да. Вредно ли оно? Да. Однако мы живём лучше и дольше, чем, к примеру, первобытные племена где-нибудь в Амазонке, где всего этого безобразия нет. Потому что мы имеем лучшее питание, медикаменты, жильё, физическую безопасность и пр. Призыв вернуться к природе звучит красиво, но только это означает, что жить вы будете хуже, меньше и некомфортно.То же самое относится ко всем остальным аспектам современной цивилизации. Например, мы окружены рекламой. Неприятно? Неприятно. Однако современные технологии позволяют делать таргетированную рекламу, которая предлагает из всего многообразия те товары и услуги, которые вам могли бы быть интересны, исходя из вашей поисковой активности. Если гипотетический Билл Гейтс предложит именно вам тот компьютер или программу, которую вы давно искали, то что в этом плохого? Это же капитализм — здесь капиталисту нужно заработать максимум прибыли и желательно в течение максимально длительного периода времени поддерживать свой достаток на стабильно растущем уровне. Следовательно, ему выгодно, чтобы и его покупатели оставались кредитоспособны — а также и здоровыми, конечно.В этом смысле неясно, зачем гипотетическому Гейтсу вас чем-то заражать или как-то иначе делать вам плохо. Чем вы успешнее и здоровее, тем с большим энтузиазмом вы занимаетесь потреблением. Это же элементарно, как говорил Шерлок Холмс.— Мы ведь только люди, сказал как-то Робот-полицейский. Люди любят играть в игры, причём даже с собственным здоровьем и жизнями. Вирус затронул многих, но «пощупать» его нельзя, даже в том случае, если вас угораздило заразиться. А раз так, то у граждан определённого, скажем так, склада ума открывается бесконечное поле для спекуляций: это всё врачи придумали, или правительство — национальное или «мировое», или Билл Гейтс, или иллюминаты и пр. Статистика? Не верим, её подделали! Рефрижераторы стоят рядом с больницами? Это либо постановка, либо свидетельство провала медицинской реформы, а COVID-19 здесь ни при чём.Про российские законы в своё время говорили, что их суровость компенсируется необязательностью выполнения. Так же и с COVID-19 -скептиками, особенно активными онлайн: суровость корона-диссидентства компенсируется тем, что, заболевая, они-таки обращаются к тем самым врачам или, извините за цинизм, убывают естественным образом. Впрочем, мы всё-таки живём в самую гуманную из эпох, поэтому дурная голова не является препятствием для получения необходимого лечения. Все имеют право на ошибку, а скептицизм сам по себе — не грех.— Даже традиционно законопослушные и доверяющие властям немцы порой выходят на запрещённые митинги против самоизоляции. В бедной Осетии ситуация усугубляется недоверием по отношению к властям, которые, согласно протестующим, получают выгоду от самоизоляции лишённых возможности зарабатывать граждан. Правильное ли место и — главное — время выбрали митингующие во Владикавказе — это другой вопрос. На мой взгляд, подвергать опасности заражения себя и, что принципиальнее, окружающих ради протеста против власти, даже непопулярной, не стоит.— Классический дуэт хорошего и плохого полицейского никто не отменял. А если на хорошего нет денег, то пусть будет хотя бы плохой. Несколько лет назад считалось, что московских водителей никто и ничто не заставит соблюдать правила дорожного движения. Но вот по всему городу установили камеры, нарушителям стали регулярно приходить штрафы — и оказалось, что никакой специальной склонности к нарушению правил у москвичей нет, стали ездить культурно. Такая же ситуация и с нарушениями режима самоизоляции.Коронавирус может и не настигнуть или проходить бессимптомно, а вот штраф — вещь вполне осязаемая и действенная. Отрицать штраф, как отрицают COVID-19, не получится. Накажут.Вряд ли массовые акции против режима самоизоляции потребуются — власти, скорее всего, после праздников действительно начнут ослаблять ограничения. Причём, к сожалению, делать они это будут не потому, что после 11 мая вдруг внезапно все вылечатся, а по той причине, что нужно разгонять экономику. Как ограничения ввели не из-за хорошей жизни, а из-за отсутствия вакцины, так и снимать самоизоляцию будут не из-за того, что все поправились или появилась вакцина, а потому что экономика сама себя не запустит. Приходится чем-то или кем-то жертвовать.Актриса Татьяна Васильева, как сообщила Газета. Ру осознала весь масштаб пандемии коронавируса после того, как сама заразилась им. Об этом она написала в своем Instagram.По ее словам, больницы переполнены зараженными, врачи работают без остановки, а в медучреждениях стоит «оглушающий кашель».«Я не придавала большого значения эпидемии… А теперь я понимаю, что все это не шутки», — заявила актриса.Она добавила, что машину скорой помощи ей пришлось ждать 8 часов, еще 4 часа она прождала результаты КТ.Васильева проходит лечение дома, у нее выявили двустороннюю пневмонию.Дмитрий Родионо