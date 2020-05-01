Чтобы помнили: Лидское подполье

События Великой Отечественной войны – это героические страницы в истории белорусского народа. Многие не вернулись с поля боя, многие потеряли своих родных. На борьбу с врагом поднялся весь народ. Сражались военные, сражались партизаны и подпольщики, мужчины и женщины, дети и старики. Несмотря на преследования и кровавый террор, патриоты не покорились врагу. Началась подпольная и партизанская война.Сегодня мы расскажем вам о деятельности Лидского подполья, о том, как в годы Великой Отечественной войны лидчане мужественно, самоотверженно сражались с гитлеровскими захватчиками на оккупированной территории.Внезапное нападение и быстрое продвижение фашистских войск в начале войны не дало возможности партийным и советским органам города Лиды провести организаторскую работу по развёртыванию подпольной борьбы в городе и районе на случай оккупации фашистскими войсками. Но город не покорился. Советские патриоты с первых дней оккупации поднялись на борьбу с немецко-фашистскими оккупантами. Они собирали и прятали оружие, боеприпасы, оказывали помощь военнопленным. Рабочие, представители интеллигенции, учащиеся, коммунисты и комсомольцы, знавшие друг друга по совместной работе и учебе, уже осенью 1941 года начали объединяться в подпольные группы или включались в борьбу самостоятельно. Одну из первых групп в Лиде создали молодые рабочие Николай Мурин, который со своими товарищами Петром Жуковым и Емельяном Капачелем совершили крупную диверсию по уничтожению авиационных мастерских, располагавшихся в цехах фабрики «Ардаль». Это произошло 19 декабря 1941г. во время обеденного перерыва. Они облили моторы бензином и подожгли. Николай Мурин был арестован и расстрелян, Емельяну Капачелю удалось бежать в партизанский отряд «Искра», а Петр Жуков продолжил работу в подполье до февраля 1943г.В конце 1941г. в Лиде были сформированы еще 2 подпольные группы.В декабре 1941г. в городе создается подпольная группа на электростанции Лидского железнодорожного узла. Её организатором был машинист Владимир Петровский. По совету партизанского командования осенью 1941г. он устроился на прежнее место работы, и, приглядываясь к людям, приступил к созданию подпольной группы. Первыми в неё вошли рабочие электростанции военнопленные Анатолий Черноскутов, Фёдор Балыкин и мастер ремесленного училища Михаил Ильич Винничек. Он познакомил В. Петровского и с другими военнослужащими Василием Кияном и комсомольцем Туруткиным. Группа Владимира Петровского проводила активную диверсионную деятельность. В декабре 1941г. её руководителем был выведен из строя мотор динамо-машины, в результате чего электростанция не давала электроэнергию несколько дней. Рабочие под руководством подпольщиков засыпали песок в буксы паровозов и вагонов, некачественно ремонтировали их, затягивали время ремонта техники, портили и прятали инструменты, материалы. Подпольщики вывозили из электростанции трансформаторное масло и керосин на явочную квартиру Петровского, откуда всё это через связных И. Макаревича и И. Кушеля - жителей деревень Докудово и Пудино - переправлялось в партизанскую группу Радецкого. 8 февраля Владимир Петровский был арестован, остальные члены группы ушли в отряд «Искра». С помощью полицейского Евгения Куди, который работал в тюрьме по заданию партизан, Петровскому за день до расстрела удалось бежать. В тот же день он прибыл в партизанский отряд «Искра», где и находился до начала войны.Другую группу, самую многочисленную, на железнодорожной станции создали коммунист Михаил Игнатов и комсомолец Александр Климко. В нее входили: слесарь депо коммунист Леонид Холевинский, рабочий кафельного завода коммунист Гавриил Павлович Кочан, его сын Анатолий, комсомолки, выпускницы нашей школы Мария Костромина и Матрена Наказных.Весной 1942г. на железнодорожную станцию устроился Роберт Сосновский, в прошлом командир Красной Армии, летом 1941г. попал в плен. Через Марию Кострамину он установил связь с Александром Климко и принял активное участие в деятельности этой группы. Всего в состав группы входило 18 человек. Подпольщики провели много смелых операций. В 1942 году ими было сожжено построенное гитлеровцами вагонное депо. Поджог совершили А.А. Климко, А.Г. Качан, Л.Ф. Холевинский. Вскоре был подорван поворотный круг в депо (мину подложил Василий Савченко), а в 1942г. подпольщики Казимир Тертичный и Роберт Сосновский сожгли завод по изготовлению конструкций для бункеров и блиндажей. В феврале 1943г. Александр Климко и Леонид Холевинский взорвали бензосклад. Летом того же года магнитной миной, подложенной А. Климко, был подорван восстановленный поезд. Он направлялся в сторону Молодечно, но отошёл от станции только на 500м. В феврале 1944 года подпольщики подорвали министерский салон-вагон Восточной железной дороги. 24 февраля 1944г. был уничтожен бронированный вагон на станции Лида, а также дом на улице 17 сентября, в котором располагалась железнодорожная охрана.К концу 1943 года в городе действовали 4 самостоятельные подпольные группы. Про деятельность подпольщиков на железнодорожном узле под руководством Николая Игнатова и Александра Климко, в авиамастерских мы вам уже рассказали. Две другие были созданы в немецком госпитале и даже в гебитскомиссариате - группа “Заря”.При военном госпитале среди военнопленных и гражданских лиц подпольная группа образовалась в 1942г. Группу военнопленных в составе около 80 человек зимой 1942г. привезли в Лиду. Это были те, кто выжил в лагере смерти в Рославле. Коммунисты Николай Воронин, Валентина Епанешникова, Гурген Мартиросов постепенно привлекали всех к антифашистской деятельности. В состав группы вошли Семён Сапожников, брат и сестра Лидия и Павел Аверьяновы, комсомолка Александра Дроздова, пионер Лёня Кудачёв и др. Занимались устной агитацией, собирали оружие и медикаменты для партизанских отрядов. Оружие доставали при разгрузке санитарных эшелонов в ночное время. В декабре 1943 года Г. Мартиросов организовал побег 52 военнопленных из лагеря при военном госпитале. При уходе были уничтожены две автомашины, 4 выведены из строя, разбит электромотор. В партизанский отряд доставлено около 2-х тысяч патронов, 8 винтовок, 8 пистолетов, 1 автомашина и 3 аккумулятора.В июне 1943г. появилась подпольная группа в гебитскомиссариате - группа “Заря” В ее состав входили Сергей Негрей, Николай Мельников, Николай Пенязь и др. Группа образовалась на основе немецкой пропагандистской группы, которая изначально была на стороне фашистов. 6 июня 1943 года состоялось их первое тайное совещание.Группа «Заря» осуществила покушение на заведующего отдела гебитскомиссариата Буша. Он жил тогда на улице Мицкевича, возле пивзавода. Брошенными через окно двумя гранатами во время пирушки он был убит. Другие получили ранения разной степени тяжести.Но одной и самых рискованных операций было покушение на самого гебитскомиссара Дрекселя. Роман Острейко, рабочий гвоздильного завода, учитель по профессии подделал ключи. При их помощи подпольщики проникли в здание гебитскомиссариата, а затем и в кабинет Дрекселя. Подложили мины под кресло гебитскомиссара, в стол его заместителя, а сами вышли из здания. На выходе Романа Острейко увидела уборщица и опознала его. Когда Дрексель вошёл в свой кабинет, кинул на кресло шинель кресло перевернулось, и мина была обнаружена. Затем были найдены и другие мины. Начался поиск смельчаков. Уборщица выдала Острейко. Роман Острейко был арестован. После пыток и зверских расправ, 27 марта 1944 г. он был повешен, вместе с врачом Люцией Кржижановской, которая передавала медикаменты в партизанский отряд и Степаном Чуриковым, связного с минским подпольем. Казнь произошла на рыночной площади, которая тогда находилась на месте современного парка культуры и отдыха, напротив почтамта.Подпольщики проводили большую агитационную работу среди населения города. В 1942г. на квартире у А. И. Онацко участники подполья смонтировали детекторный приемник и систематически слушали голос Москвы, принимали сводки Совинформбюро. Подпольщики переписывали их от руки и расклеивали листовки на улицах города. Подпольщики переводили евреев гетто в партизанскую зону. В конце 1943 года из населения гетто был сформирован отряд им. Оржоникидзе. Среди них было три врача, которые затем организовали в лесу свой госпиталь.Большую роль в развертывании массовой борьбы против оккупантов сыграла подпольная газета «Уперад». Она была создана по решению Барановичского подпольного обкома партии как печатный орган Лидского горрайкома партии. Газета издавалась с апреля 1943г. по июль 1944г. Первым редактором был утвержден Герасим Коган, а с августа 1943 года - Юлиан Болеславович Драгун. Шрифт подпольщикам и партизанам удалось вывезти из города, где прятали бывшие рабочие типографии. 1 июня 1943 года вышел первый номер газеты. К июню 1944 года вышло 52 номера газеты, общим тиражом 26 тысяч экземпляров. Газета издавалась небольшим форматом на бумаге, которую доставали подпольщики и партизаны, иногда даже на листах из школьных тетрадей. В газете «Уперад» печатались сводки Совинформбюро, приказы Верховного Главнокомандующего и другие материалы о положении на фронте, размещались статьи о действиях партизан.Подпольщики поддерживали связь с партизанскими отрядами "«Искра"», "«Балтиец", Им. Ворошилова. Они собирали и передавали в партизанские отряды оружие, боеприпасы, медикаменты, сведения о размещении оккупационных войск, движении на железной дороге и другую информацию.По поручениям партизанского руководства подпольщики совершают диверсии. От партизан они получают взрывчатку. Одна из таких совместных операций была проведена 14 марта 1943г. Партизанское командование отряда «Искра» через Петра Жукова поручает Роберту Сосновскому взорвать электростанцию. Со специалистами-подрывниками партизанского отряда был согласован вопрос о количестве взрывчатки, необходимой для выполнения диверсии. В ночь на 14 марта на электростанции подпольщики Сосновский и Павлов подложили имеющийся запас тола под паровой котел и подняли давления до предела. В 2 часа ночи электростанция взлетела на воздух.Исполнители этой диверсии в ту же ночь были выведены Петром Жуковским в партизанский отряд. В результате этой операции на некоторое время прекратилось обеспечение электроэнергией железнодорожной станции, паровозного и вагонного депо, танковых ремонтных мастерских, аэродрома и авиамастерских.Активное участие в подпольной деятельности приняла семья Кумидора. Члены этой семьи поддерживали связь с партизанским отрядом Им. Ворошилова, с их помощью в этот отряд были переведены многие военнопленные. В конце марта 1943г. семья устанавливает связь с партизанской бригадой «Неуловимые», сёстры Вера Кумидор и Анна Суворова, выпускницы нашей школы, становятся разведчицами партизанского отряда «Чжан» этой бригады.После события 14 марта 1943г., когда подпольщиками совершили диверсию и подожгли электростанцию, немцы были разгневаны. Это была катастрофа, ведь взрыв парализовал работу всех предприятий в городе. В тот же день на стенах и площадях были расклеены немецкие листовки с описанием примет «преступника» Сосновского: «Двадцать пять лет, рост ниже среднего, тёмные густые брови… Этот бандит взорвал электростанцию, лишил вас света, тепла и работы. Он убивал немецких солдат. 25 тысяч марок, 15гектаров земли 5 пудов соли тому, кто поможет найти преступника». Городские власти надеялись, что найдутся те, кто польститься на 5 пудов соли, и выделили эти слова особым шрифтом, ведь в городе господствовал соляной голод. Однако предателей не нашлось. А подпольные группы продолжали действовать.Тяжелый удар по Лидскому подполью был нанесен в мае 1944г. Немцы предпринимали всё новые и новые акции против подпольщиков. Вскоре им удалось напасть на их след. 4 мая 1944г. на квартире Николая Игнатова агентами «Абвергруппы - 307» была арестована связная партизанского отряда «Балтиец» Лилия Окуленко. Не выдержав пыток, психологического воздействия, на первом же допросе она раскрыла все известные явочные квартиры подпольщиков. В ночь арестов гестаповцы развозили ее на одной из своих машин, чтобы она опознавала бывших товарищей. Той ночью уцелело лишь несколько человек, о которых Окуленко не знала.Игнатов Михаил был расстрелян 23 июня во дворе Лидской тюрьмы. А 3 июля 1944г. около 18 часов за 5 дней освобождения города от немецко-фашистских захватчиков в 2-х километрах севернее города (теперь микрорайон Рыбиновского) были расстреляны 14 комсомольцев-подпольщиков: Александр Климко, Анатолий Качан, Матрена Наказных, брат и сестра Зоя и Леня Кудачевы, брат и сестра Лидия и Павел Аверьяновы и др.После этой расправы над подпольщиками патриоты не сложили оружия, борьба в городе продолжалась. Дом старого слесаря дяди Андрея оставался явочным центром. По заданию Е.Д. Гапеева подпольщики в начале июня 1944 года составили подробную карту аэродрома. Получив точные данные, советская авиация нанесла сокрушительный удар по аэродрому.Лидские подпольщики Михаил Игнатов, Александр Климко, Анатолий Кочан, Матрена Наказных, Мария Костромина, Леонид Холевинский, Леонид Кудачев за мужество и отвагу, проявленные в борьбе против немецко-фашистских захватчиков в период Великой Отечественной войны 10 мая 1965 года были награждены орденами Отечественной войны 1 степени посмертно. Именами М.Н.Игнатова, А.Г.Качана, А.А.Климко, М.И.Костроминой, Зои и Лёни Кудачевых, М.К.Наказных названы улицы нашего города.Они не стали предателями, они не склонились перед врагом. Они несли ответственность за судьбу родного края, встали на путь борьбы против немецких захватчиков.источник