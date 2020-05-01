Какие карантинные ограничения снимут 11 мая в Украине
С 11 мая правительство начинает снятие первых ограничений карантина, как и предусматривалось в представленном ранее плане. Об этом на внеочередном заседании Кабмина заявил премьер-министр Денис Шмыгаль, передают «Донецкие новости».
По его словам, как и прогнозировалось, в начале мая в стране происходит пик заболеваемости, но ситуация контролируемая.Диапазон числа заболевших за последнюю неделю колеблется от 400 до 550 человек.
«С 11 мая мы начинаем снятие первых ограничений, как и предусматривалось в нашем плане. До 11 числа бизнесу нужно иметь уверенность в том, что их учреждениям будет позволено открыться, также нужно подготовиться, провести закупки, выполнить противоэпидемические мероприятия и прочее», — сказал Шмыгаль.
Он сообщил, что в соответствии с условиями, которые уже разработаны и будут представлены Министерством здравоохранения, с 11 мая планируется открытие:
— парков, скверов, зон отдыха;
— парикмахерских, маникюрных салонов, салонов красоты;
— летних площадок кафе и ресторанов;
— учреждений бытового обслуживания населения;
— музеев, библиотек;
— оптовой и розничной торговли непродовольственными товарами, кроме зон развлечений и питания (фуд-кортов, кинотеатров, детских зон в торгово-развлекательных центрах).
Также будет разрешена работа стоматологов, аудиторов, адвокатов, нотариусов, сервисов бытовой техники; возобновятся тренировки в профессиональных видах спорта для профессиональных команд на закрытых базах.
«Мы разрешим работу заведений общественного питания навынос, работу летних площадок кафе и ресторанов, расположенных под открытым небом, в заведениях, зарегистрированных как операторы. Это очень важная привязка и возможность контролировать органам местного самоуправления качество противоэпидемических мероприятий, которые будут проводиться в этих заведениях», — уточнил Шмыгаль. Новости Украины - Сегодня, 17:16 54
По его словам, как и прогнозировалось, в начале мая в стране происходит пик заболеваемости, но ситуация контролируемая.Диапазон числа заболевших за последнюю неделю колеблется от 400 до 550 человек.
«С 11 мая мы начинаем снятие первых ограничений, как и предусматривалось в нашем плане. До 11 числа бизнесу нужно иметь уверенность в том, что их учреждениям будет позволено открыться, также нужно подготовиться, провести закупки, выполнить противоэпидемические мероприятия и прочее», — сказал Шмыгаль.
Он сообщил, что в соответствии с условиями, которые уже разработаны и будут представлены Министерством здравоохранения, с 11 мая планируется открытие:
— парков, скверов, зон отдыха;
— парикмахерских, маникюрных салонов, салонов красоты;
— летних площадок кафе и ресторанов;
— учреждений бытового обслуживания населения;
— музеев, библиотек;
— оптовой и розничной торговли непродовольственными товарами, кроме зон развлечений и питания (фуд-кортов, кинотеатров, детских зон в торгово-развлекательных центрах).
Также будет разрешена работа стоматологов, аудиторов, адвокатов, нотариусов, сервисов бытовой техники; возобновятся тренировки в профессиональных видах спорта для профессиональных команд на закрытых базах.
«Мы разрешим работу заведений общественного питания навынос, работу летних площадок кафе и ресторанов, расположенных под открытым небом, в заведениях, зарегистрированных как операторы. Это очень важная привязка и возможность контролировать органам местного самоуправления качество противоэпидемических мероприятий, которые будут проводиться в этих заведениях», — уточнил Шмыгаль. Новости Украины - Сегодня, 17:16 54
Метки: {keywords}