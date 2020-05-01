"Лугансквода" приостановила водоснабжение части Брянки в связи с заменой водовода

Специалисты государственного унитарного предприятия (ГУП) ЛНР "Лугансквода" приостановили подачу воды в один из микрорайонов Брянки в связи с заменой водопроводной линии. Об этом сообщили в пресс-службе предприятия.

"В связи с заменой участка водопроводной линии в районе дома № 1 Микрорайона-4 4 мая с 13.00, ориентировочно, до 21.00 перекрыто водоснабжение Микрорайона-4 в городе Брянка", - говорится в сообщении.

Водоснабжение возобновится после завершения ремонтных работ.

04 мая — Луганск