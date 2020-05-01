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"Лугансквода" приостановила водоснабжение части Брянки в связи с заменой водовода

Sergey Сегодня, 17:4512Новости
"Лугансквода" приостановила водоснабжение части Брянки в связи с заменой водовода
Специалисты государственного унитарного предприятия (ГУП) ЛНР "Лугансквода" приостановили подачу воды в один из микрорайонов Брянки в связи с заменой водопроводной линии. Об этом сообщили в пресс-службе предприятия.
"В связи с заменой участка водопроводной линии в районе дома № 1 Микрорайона-4 4 мая с 13.00, ориентировочно, до 21.00 перекрыто водоснабжение Микрорайона-4 в городе Брянка", - говорится в сообщении.
Водоснабжение возобновится после завершения ремонтных работ.
04 мая — Луганск

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