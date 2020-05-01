Коммунальщики Луганска за неделю убрали более 12 тыс. кубометров мусора – мэрия

Специалисты городского коммунального предприятия (ГКП) "Луганский центр утилизации отходов" ("ЛЦУО") за минувшую неделю вывезли более 12 тыс. кубических метров мусора с территории столицы Республики. Об этом сообщили в пресс-службе администрации Луганска со ссылкой на директора предприятия Владислава Чепеленко.

"Неделя прошла без срывов, мы вывезли от многоквартирного жилья 7650 кубов, от частного сектора – 3800, крупногабарита – 650 кубометров", – отметил он.

"За выходные и праздничные дня мы отработали в Жовтневом районе по крупногабариту, сегодня работаем в Ленинском", – уточнил Чепеленко.

04 мая — Луганск