Верховный Суд приговорил луганчанина к 12 годам тюрьмы за госизмену – Генпрокуратура

Верховный Суд ЛНР приговорил луганчанина, собиравшего для СБУ сведения о сотрудниках силовых структур Республики, к 12 годам лишения свободы за государственную измену. Об этом сообщили в пресс-службе Генеральной прокуратуры ЛНР.

"Прокурорами отдела по надзору за соблюдением законов воинскими подразделениями и органами государственной безопасности управления по надзору за соблюдением законов в военной сфере Генеральной прокуратуры ЛНР в Верховном Суде ЛНР поддержано государственное обвинение по уголовному делу в отношении жителя города Луганска, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного статьей 335 Уголовного кодекса ЛНР "Государственная измена", - говорится в сообщении.

В Генпрокуратуре рассказали, что при пересечении пункта перехода у Станицы Луганской подсудимый сам обратился к сотрудникам СБУ, после чего был завербован и с июня 2017 года по апрель 2019 года осуществлял шпионаж и оказание иной помощи службе безопасности Украины "в деятельности, направленной против безопасности Луганской Народной Республики". В частности, луганчанин собирал и передавал своему куратору из СБУ сведения в отношении действующих военнослужащих Народной милиции ЛНР и сотрудников правоохранительных органов Республики, "передача которых могла причинить ущерб безопасности государственным структурам и Республике в целом".

В ходе судебного заседания подсудимый полностью признал свою вину в инкриминируемом ему преступлении и раскаялся в содеянном.

"Приговором Верховного Суда ЛНР подсудимый признан виновным в совершении государственной измены, то есть преступлении, предусмотренном статьей 335 УК ЛНР. На основании всей совокупности обстоятельств уголовного дела, а также принципиального подхода стороны государственного обвинения при рассмотрении всех обстоятельств совершения подсудимым преступления против основ конституционного строя и безопасности Луганской Народной Республики по совокупности преступлений подсудимому назначено наказание в виде 12 лет лишения свободы", - сообщили в Генеральной прокуратуре.

Приговор Верховного Суда вступил в законную силу.

Ранее Верховный Суд ЛНР приговорил жителя Алчевска к 12 годам 6 месяцам тюрьмы за госизмену.

04 мая — Луганск