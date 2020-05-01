Саперы ЛНР в апреле разминировали шесть га прифронтовой территории – СЦКК

Специалисты МЧС Луганской Народной Республики при координации представительства ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) в апреле разминировали шесть гектаров местности в районе линии соприкосновения. Об этом сообщили в представительстве Республики в СЦКК.

Там отметили, что "продолжаются работы по гуманитарному разминированию вблизи линии боевого соприкосновения при проведении ремонтно-восстановительных работ на объектах инфраструктуры, а также разминированию и очистке местности от взрывоопасных предметов вблизи населенных пунктов".

"За прошедший месяц во время вышеуказанных мероприятий обнаружено и обезврежено 22 взрывоопасных предмета, очищена территория на площади шесть гектаров", – сообщили в СЦКК.

Участники Контактной группы 12 февраля 2015 года подписали в Минске согласованный с главами стран - участниц "нормандской четверки" (Россия, Германия, Франция и Украина) Комплекс мер по выполнению Минских соглашений. Совет безопасности ООН 17 февраля 2015 года резолюцией № 2202 одобрил Комплекс мер, который стал приложением № 1 к данной резолюции. Также Совбез ООН призвал все стороны обеспечить полное выполнение Комплекса мер.

Документ предусматривает прекращение огня, отвод тяжелых вооружений от линии соприкосновения, начало диалога о восстановлении социально-экономических связей Киева и Донбасса, а также реформу конституции Украины с целью децентрализации и закрепления "особого статуса отдельных районов Донецкой и Луганской областей".

04 мая — Луганск