ВСУ за месяц 25 раз обстреляли ЛНР, погибла женщина, повреждены 63 дома – СЦКК

Киевские силовики за минувший месяц 25 раз обстреляли территорию Республики, в результате погибла женщина и получил ранение мужчина, повреждены 63 жилых дома и объекта гражданской инфраструктуры. Об этом сообщили в представительстве ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

"За прошедший месяц (апрель – примечание ЛИЦ) представительством ЛНР в СЦКК зафиксировано 25 обстрелов территории Луганской Народной Республики со стороны вооруженных формирований Украины, в ходе которых применялась запрещенная Минскими соглашениями артиллерия и минометы – 14 раз, всего выпущено 129 артиллерийских снарядов и мин. А также регулярно применялось вооружение боевых машин пехоты, гранатометы и стрелковое оружие. Наибольшим обстрелам подверглись населенные пункты Золотое-5, Фрунзе, Донецкий, Голубовское, Березовское", – говорится в сообщении.

В представительстве ЛНР в СЦКК напомнили, что в результате вооруженной агрессии Украины против Республики 1 апреля погибла женщина в поселке Голубовское, и 5 апреля ранен житель поселка Красный Яр, разрушено и повреждено 63 жилых дома и объекта гражданской инфраструктуры.

28 апреля подверглись минометному обстрелу школа и шахта в Золотом-5, восемь жилых домов в поселках Фрунзе, Донецкий и Золотое-5.

"За первые три дня мая зафиксировано шесть обстрелов со стороны вооруженных формирований Украины, из которых пять с применением минометов. В результате обстрелов 1 мая ранена женщина в поселке Донецкий, 2 мая ранение получила шестилетняя девочка в поселке Золотое-5. В момент обстрела в пострадавшем доме находилось пять малолетних детей, из которых два трехмесячных ребенка. Также 2 мая в районе Славяносербска получил минно-взрывную травму мужчина. Всего за три дня разрушено и повреждено 10 жилых домов и объектов гражданской инфраструктуры в населенных пунктах Золотое-5 и Донецкий", – отметили в представительстве.

Там добавили, что 2 мая также подвергся обстрелу патруль СММ ОБСЕ, прибывший в Золотое-5 для фиксации последствий обстрелов со стороны ВСУ. Наблюдатели ОБСЕ вынуждены были срочно покинуть район обстрела, так и не зафиксировав разрушений и повреждений жилых домов.

"Вынуждены констатировать, что преступные действия украинских властей по обстрелам Республики происходят во время нахождения мирных жителей в жилых домах в период действия мер, направленных на противодействие коронавирусной инфекции", – подчеркнули в представительстве ЛНР в СЦКК.

Напомним, что участники Контактной группы с осени 2014 года более 20 раз заявляли о достижении соглашений по соблюдению "режима тишины" в регионе. Киевские силовики неоднократно нарушали условия перемирия, в том числе открывая огонь из крупнокалиберных орудий, минометов и орудий танков, которые должны были быть отведены в соответствии с Минскими соглашениями.

Участники Контактной группы 12 февраля 2015 года подписали в Минске согласованный с главами стран - участниц "нормандской четверки" (Россия, Германия, Франция и Украина) Комплекс мер по выполнению Минских соглашений. Совет безопасности ООН 17 февраля 2015 года резолюцией № 2202 одобрил Комплекс мер, который стал приложением № 1 к данной резолюции. Также Совбез ООН призвал все стороны обеспечить полное выполнение Комплекса мер.

Документ предусматривает прекращение огня, отвод тяжелых вооружений от линии соприкосновения, начало диалога о восстановлении социально-экономических связей Киева и Донбасса, а также реформу конституции Украины с целью децентрализации и закрепления "особого статуса отдельных районов Донецкой и Луганской областей".

04 мая — Луганск