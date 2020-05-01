Кличко увидел опасность гибели 1,2 млн украинцев из-за коронавируса



«Общаясь с ведущими специалистами, которые говорят, что до 80% населения стран переболеют, смертность от 2% до 3% при медицинской помощи. 80% от населения Украины это 35 миллионов. А сейчас посчитайте, сколько это 3%. Я посчитал, 3% – это 1,2 миллиона людей могут умереть», – заявил Кличко в ходе внеочередного заседания правительства.

Он призвал граждан страны серьезно относиться к эпидемии коронавируса и придерживаться ограничительных мер, передает РИА «Новости».



Жертвами коронавируса на Украине могут стать 1,2 млн человек, следует соблюдать ограничительные меры карантина, заявил мэр Киева Виталий Кличко.По данным Госстата страны, по состоянию на 1 марта на Украине проживают 41,9 миллиона человек.Тем временем президент Украины Владимир Зеленский объявил, что в стране в ближайшие дни начнется подготовка к снятию ограничительных мер, введенных из-за коронавируса. Правительство Украины одобрило ослабление карантинных ограничений в стране с 11 мая, при этом продлив карантин до 22 мая.Ранее премьер Украины Денис Шмыгать ответил на просьбы ускорить смягчение карантинных мер, рассказав о трех сценариях жизни в условиях пандемии.По последним данным, на Украине выявлен 12 тыс. 331 случай коронавируса, из них 1619 пациентов выздоровели, 303 – умерли.