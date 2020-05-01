Синоптики прогнозируют 5 мая в ЛНР до 22 градусов тепла, дождь с грозой и сильным ветром

Температура воздуха в ЛНР 5 мая будет колебаться от 11 градусов выше нуля ночью до 22 градусов тепла днем, местами ожидаются кратковременный дождь, гроза и штормовые порывы ветра. Об этом ЛИЦ сообщили в Центре гидрометеорологии (ЦГМ) МЧС ЛНР.

"С 21.00 4 мая до 21.00 5 мая на территории Луганской Народной Республики будет облачно с прояснениями, местами кратковременный дождь, гроза, ночью, утром местами туман; ветер южный 7-12 м/с, днем при грозе местами порывы до 15-20 м/с. Температура воздуха ночью 11-16, днем 17-22 градуса тепла", - прогнозируют синоптики.

В ЦГМ уточнили, что в Луганске, Краснодоне, Алчевске температура воздуха ночью составит 13-15 градусов выше нуля, днем – 20-22 градуса тепла.

В Красном Луче, Антраците, Ровеньках и Свердловске температура воздуха ожидается плюс 12-14 градусов ночью и 18-20 градусов тепла днем.

Температуру в Перевальске, Стаханове и Первомайске синоптики прогнозируют от плюс 11-13 градусов ночью до 19-21 градуса тепла днем.

Согласно климатическим данным, полученным за 179 лет метеорологических наблюдений, в Луганске самую низкую температуру ночью 5 мая метеорологи отмечали в 1918 году – минус 3,8 градуса. Температура самого теплого дня была зафиксирована в 2013 году и составляла плюс 32,1 градуса.

Время восхода солнца в столице ЛНР 5 мая – 04.18, время захода – 20.21. Продолжительность светового дня составит 16 часов 03 минуты.

По предварительному прогнозу, 6 мая местами пройдут небольшие кратковременные дожди с грозами. 7 мая ожидается облачная с прояснениями погода, без осадков. Температурный фон существенно не изменится.

04 мая — Луганск