Туман и грозы ожидаются в ЛНР ночью и утром 5 мая

Сильный туман и грозы ожидаются местами на территории Республики ночью и утром 5 мая. Об этом ЛИЦ сообщили в Центре гидрометеорологии (ЦГМ) МЧС ЛНР.

"Ночью и утром 5 мая местами по территории Республики ожидается туман, видимость в тумане менее 500 м; местами по территории Республики ожидаются грозы", - предупреждают синоптики.

При видимости в тумане менее 500 м Центром гидрометеорологии объявляется штормовое предупреждение.

Предупреждение о грозе особенно важно для энергетиков, которые при приближении непогоды отключают определенную аппаратуру и трансформаторы для предотвращения их выхода из строя.

04 мая — Луганск