Туман и грозы ожидаются в ЛНР ночью и утром 5 мая
Сильный туман и грозы ожидаются местами на территории Республики ночью и утром 5 мая. Об этом ЛИЦ сообщили в Центре гидрометеорологии (ЦГМ) МЧС ЛНР.
"Ночью и утром 5 мая местами по территории Республики ожидается туман, видимость в тумане менее 500 м; местами по территории Республики ожидаются грозы", - предупреждают синоптики.
При видимости в тумане менее 500 м Центром гидрометеорологии объявляется штормовое предупреждение.
Предупреждение о грозе особенно важно для энергетиков, которые при приближении непогоды отключают определенную аппаратуру и трансформаторы для предотвращения их выхода из строя.
04 мая — Луганск
"Ночью и утром 5 мая местами по территории Республики ожидается туман, видимость в тумане менее 500 м; местами по территории Республики ожидаются грозы", - предупреждают синоптики.
При видимости в тумане менее 500 м Центром гидрометеорологии объявляется штормовое предупреждение.
Предупреждение о грозе особенно важно для энергетиков, которые при приближении непогоды отключают определенную аппаратуру и трансформаторы для предотвращения их выхода из строя.
04 мая — Луганск
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