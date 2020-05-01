Печерский суд Киева заочно арестовал Януковича

Печерский районный суд города Киева заочно избрал меру пресечения экс-президенту Виктору Януковичу в рамках рассмотрения дела по узурпации власти в виде содержания под стражей.Об этом в комментарии Укринформу сообщил адвокат Януковича Виталий Сердюк.«Суд решил избрать меру пресечения (Януковичу – ред.) в виде содержания под стражей», - сказал Сердюк.По его словам, защитники экс-президента будут подавать апелляцию на это решение суда, - после получения полного текста решения, на что адвокаты Януковича ожидают 8 мая.Как сообщалось, 24 января Оболонский районный суд Киева заочно приговорил экс-президента Виктора Януковича к 13 годам заключения за государственную измену и пособничество в ведении агрессивной войны. В то же время Януковича признали невиновным по обвинению в нарушении территориальной целостности Украины.Суд также постановил взыскать с Януковича в пользу государства процессуальные издержки за проведение судебных экспертиз в сумме 98 561,20 грн и оставить без изменения наложенный в рамках производства арест на имущество.Согласно приговору суда, срок отбывания наказания Януковичу будет отсчитываться с момента его задержания.Защита Януковича подала апелляции на приговор экс-президенту по делу о госизмене. Судебное заседание по рассмотрению апелляций перенесли на 18 мая.