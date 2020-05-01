В«ПостковидныйВ» мир: Уже почти реальность

Мир после коронавируса, «родственники» которого, как обещает «филантроп» и производитель спасительной вакцины Билл Гейтс, будут теперь приходить регулярно, станет совершенно другим: великолепным для избранных и кошмарным для большинства.С приходом коронавируса всем стало быстро и абсолютно ясно – наступила новая эпоха. Даже если это просто противный сезонный грипп, несколько более опасный, чем обычно, ибо бьёт, прежде всего, по лёгким, а не по, скажем, желудку, что неприятно, но не смертельно, пишет "Царъград".Смена эпохи произошла потому, что правительства подавляющего большинства стран, многие политики, депутаты, влиятельные международные и неправительственные организации, мейнстримные СМИ, видные (прежде всего благодаря своей близости к власти) представители научного мира дружно – не допуская экспертных дискуссий по этой теме – стали стращать людей, объявили «пандемию COVID-19» глобальной угрозой, в борьбе с которой все методы и меры хороши. Они вряд ли могли между собой сговориться – слишком разные люди и режимы оказались в одной лодке. Договорились, похоже, кукловоды большинства из них, а другие просто подсуетились, чтобы не упустить уникальный момент обделать свои делишки.При этом громко провозглашается, что никакая цена – даже крах по причине карантинов национальных и глобальной экономик, появление десятков миллионов безработных – тут не может быть, дескать, чрезмерной. О лицемерной заботе насчёт продления этими мерами жизни стариков, которым в большинстве стран платят нищенские пенсии при постоянном повышении пенсионного возраста, где бессовестно экономят на медицине, мы даже не говорим. Это лишь небольшая часть «дымовой завесы», созданной с использованием всевозможных «страшилок» заинтересованными кругами вокруг демонтажа старого мира.Для чего это делают?Зачем это делается, чего добиваются организаторы этого очень серьёзного шоу? Хотя от него, похоже, умирает больше людей, чем от самой заразы, а десятки, сотни миллионов особенно впечатлительных современников уже просто не смогут жить дальше без калечащих психику фобий.Глобалисты, обеспечившие «пандемию», и присоединившиеся к ним национальные бюрократии в своих интересах, которые в данный момент совпадают, списывают на форс-мажор свои прошлые ошибки и глупости. Вводят новые, выгодные им правила игры. Сдувают готовые в любом случае лопнуть «финансовые пузыри», создавая одновременно предпосылки для получения избранными сверхдоходов. Добивают ставший ненужным им средний класс, за счёт резкого сокращения потребления и мобильности которого хотят также решать экологические и демографические проблемы. Внедряют повсеместно «электронный ГУЛАГ» и жестокие полицейские практики, чтобы лишить растерянное большинство остатков свободы и демократии, установить полный, тоталитарный контроль.Когда в Германии помещают в психбольницу адвокатессу, требовавшую отмены изоляции, а в США выписывают штрафы любующимся закатом солнца из своего автомобиля (в России от этого недалеко ушли) и поощряют доносчиков, становится понятно, что мир уже не будет таким, как прежде.Каким он будет, этот мир, можно представить в общих чертах уже сейчас.Мир станет беднее, меньше и жёстче. Глобализации нынешнего типа, которую практически перехватил у США Китай, не будет. Её сменит глобальный рай для богачей, представляющих крупные политико-экономические блоки, и локальные смеси «концлагеря» и «работного дома» – у многих на «удалёнке» – для остальных, которые, в конечном счёте, сольются в нечто единое. Но это будет потом, а пока будет кризис, причём похлеще, чем во времена «Великой депрессии». Чтобы выжить в новом мире, европейцам и американцам придётся резко снижать уровень жизни, удорожающий производство.Что будет в экономике?Кризис произойдёт потому, что благодаря локдаунам, закрытым границам, разрывам экспортных цепочек китайская экономика, росшая десятилетиями темпами в 15% в год, в прошлом году увеличившаяся на 6,1%, в этом году почти не вырастет. Рост будет, по оценкам экспертов, в районе 2%. Этому поспособствовали – помимо коронавируса – идиотские массовые протесты в Гонконге и жесточайшая торговая война с США. Для мировой экономики, локомотивом которой уже несколько десятилетий являлся Китай, это будет очень серьёзным ударом.Дело в том, что Китай производит почти половину комплектующих для конечной продукции развитых стран. Из-за кризиса и мер по локализации производства (с целью обеспечения пусть и с большими финансовыми издержками надёжности и непрерывности поставок) спрос на китайскую продукцию на Западе будет падать. Тогда Китай начнёт ещё больше тормозить, и ему вряд ли удастся без серьёзных турбуленций заменить внешних покупателей повышением внутреннего спроса.Гарантированный спад в Китае – а это сегодня 17% мировой экономики – скажется, в свою очередь, на каждом жителе планеты, особенно негативно на гражданах бедных стран. Прежде всего, благодаря массовому оттоку западных капиталов (которые потребуются дома) с рынков развивающихся стран. Это будет означать девальвацию, падение уровня жизни, увеличение расходов на обслуживание старых долгов, сложности с привлечением новых, социальные потрясения. Казна – пуста, расходы – растут, мелкий и средний бизнес и население – беднеют, экспортные, прежде всего, сырьевые товары – дешевеют. Такой сценарий просматривается, увы, и для России, меры по закручиванию гаек в которой наверняка его предусматривают. Потому что протесты населения в связи с закрытием не выдержавших испытания кризисом компаний, ростом цен при потере дохода – неизбежны.Страны пойдут друг на друга?COVID-19 вызовет не только структурную перестройку мировой экономики и сопутствующий этому кризис, частью которого является – «всерьёз и надолго» – падение цен на энергоносители, но и усилит экономические противоречия между странами, подхлестнёт попытки найти виновных на стороне, желательно конкурентов или страны, которых не жалко, и даже предъявить им счёт.Американские суды уже завалены исками к Китаю, администрация президента Дональда Трампа, демонстративно называющего коронавирус «китайским», лихорадочно изучает, к чему бы можно было придраться, чтобы заставить Пекин раскошелиться на триллионы долларов. Ведущие европейские страны, тоже экономические конкуренты Китая, поддерживают в этом США, рассчитывая, видимо, на свою долю, прямо заявляя, что «бизнеса, как обычно, с Китаем уже не будет» (глава МИД Британии Доминик Рааб).В Конгрессе США раздаются требования «наказать Пекин за сокрытие информации о вспышке в Ухане, которая положила начало кризису здравоохранения планетарного масштаба, списанием части американского долга, находящегося в резервах китайского Центробанка» (сенатор от штата Теннесси Марша Блэкберн). Её коллега Линдси Грэм считает, что «весь мир должен выставить счет за пандемию» и заставить Пекин «раскошелиться по-крупному», в связи с чем необходимо «начать списывать часть нашего долга Китаю, потому что это они должны платить нам, а не мы им!»Что делать России?Некоторые заодно требуют наказать и Россию – за традиционную «дезинформацию», которая, дескать, помогала распространяться «пандемии». Если этот нажим ещё больше сблизит Китай и Россию, то ничего плохого в этом не будет. Попытки поставить в такой момент на колени обе страны также не сулят мировой экономике ничего нехорошего.Для Пекина и Москвы же вопрос стоит так: если подчинятся – утратят суверенитет, если не подчинятся – заново склеить распадающуюся на наших глазах глобальную экономическую модель в будущем не получится. Хотя это уже в любом случае невозможно, ибо она себя изжила и будет постепенно заменена на достаточно продолжительный период более гомогенными региональными блоками. У проекта «Большой Евразии» в этой ситуации появляются хорошие шансы на материализацию.Крах глобальной экономики, в которую Россия пыталась встроиться в интересах своей верхушки в качестве сырьевого придатка, приведёт к тому, что она либо сохранит статус «страны-бензоколонки» с гиперзвуковым оружием в тени Китая, либо, наконец, начнёт развивать свою экономику. Проблема тут состоит в том, что нынешняя российская элита на последнее не способна, хотя силы, способные отстраивать страну, есть.Евросоюз: консолидация или распад?Момент истины наступает и для Евросоюза, пытающегося сейчас – пока безуспешно — договориться между собой о распределении средств Фонда восстановления экономики стран-членов сообщества и о разработке плана мероприятий по выходу из сложившейся в результате карантина сложной экономической ситуации. Пока что на поддержку экономики стран ЕС выделено 540 миллиардов евро, которые начнут поступать с 1 июня. Но этого мало. Поэтому председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен намерена предложить программу вливания (ЕЦБ – напечатает!) в экономику ЕС дополнительно 1 триллиона евро. Этот план попытаются утвердить на видеосаммите 6 мая. Франция считает, что 1 триллиона мало – нужно 1,6 триллиона евро.Проблема для ЕС заключается в том, что там нет единства насчёт того, каким образом из Фонда должны поступить финансовые средства – в виде кредитов или дотаций. Италия, Испания и Португалия ожидают последнего, менее пострадавшие и более богатые страны вроде Германии и Нидерландов настаивают на первом, так как не хотят становиться «дойными коровами» для всего ЕС. Эти и некоторые другие страны сообщества выступают категорически против «корона-бондов» именно по этой причине.Существует и ещё целый ряд обострившихся в результате «пандемии» проблем, которые в результате могут привести либо к консолидации за счёт, прежде всего, Германии ЕС, либо к фактическому развалу сообщества на 2-3 части (Север, Юг, «Вишеградская группа»), объединённых между собой разве что чисто формальным образом. Группой особого риска являются в ЕС такие страны, как Италия, Испания, Греция, Португалия, чьи экономика и финансы находятся в неважном состоянии и которые могут стать первыми жертвами надвигающегося «идеального шторма».Что изменится для простых людей?Наиболее зримым отличием новой эпохи от предыдущей будет отсутствие прежней мобильности для большинства населения (за исключением обладателей океанских яхт и бизнес-джетов, конечно). Толпы туристов на Лазурном берегу, на улицах средневековых городов Италии и Испании, курортах Таиланда, Карибах уйдут в прошлое: авиабилеты, отели и рестораны станут для массового туриста почти недоступными. Ему придётся довольствоваться отдыхом на ближайшем озере или в загородном домишке, местами, куда можно доехать на автомобиле, если удастся на это наскрести денег. Отдохнуть на курортах Ломбардии, Пьемонта, Венецианской области, даже когда откроют границы, в ближайшие 3-4 года найдётся не много желающих.Глобалисты, кстати, исподволь приучали к новому стилю жизни глобального обывателя, финансируя свою послушную «куклу» Грету Тунберг и её движение, требовавших уменьшить нагрузку на экологию. Курорты теперь будут только для толстосумов, как это было 100 лет назад, когда простолюдины знали своё место и ни на что не претендовали. Ради этого, собственно, «экологистам», борцам с «глобальным потеплением» богачи и давали деньги.Первым делом, первым делом самолёты?Будущее, которого они так страстно желали, требуя, например, отказаться от самолётов ради экологии, уже наступило. Согласно порталу FlightGlobal.com, глобальный авиапарк действующих магистральных пассажирских лайнеров уже сократился до уровня 1997 года. С региональными авиаперевозками ситуация ещё хуже. В апреле этого года свыше половины гражданских самолётов в мире застыли на парковках. В Африке запаркованы, по данным сервиса Cirium, 86% лайнеров, на Ближнем Востоке – 78%, в Европе – 75%. Экология во Франкфурте-на-Майне, где расположен крупнейший в ФРГ международный аэропорт, теперь прекрасная, как на курортном острове Нордернай в Северном море. Однако при этом пассажиропоток в аэропортах страны упал на начало апреля на 98%, это – «исторический минимум».Аэропорты и авиакомпании находятся на пороге краха, добиваясь от государства финансовой помощи. Председатель правления ведущей немецкой авиакомпании Lufthansa Карстен Шпор утверждает, что потери составляют «миллион евро в час» – «днём и ночью, неделя за неделей, и нужно исходить из того, что месяц за месяцем».Неудивительно, что Берлин, согласно изданию Business Insider, уже согласился предоставить национальному авиаперевозчику, чтобы поддержать его на плаву, около 9 миллиардов евро. Похоже, что условием этого спасения станет потеря профсоюзом своего кресла в Совете директоров Lufthansa.Вот в таком необычном мире нам придётся жить, спрашивать разрешения простых людей на столь лихой разворот никто не будет.Сергей Латыше