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ДНР заявила о бессилии ОБСЕ в Донбассе

root Сегодня, 09:150Новости
ДНР заявила о бессилии ОБСЕ в Донбассе
фото из открытых источников
ОБСЕ демонстрирует полное бессилие в зоне конфликта в Донбассе, заявил глава ДНР Денис Пушилин.
Он прокомментировал обстрел со стороны украинских силовиков поселка Александровка, где в результате обстрела ранения получили трое детей и взрослый мирный житель. Пушилин заявил, что ОБСЕ «демонстрирует свое полное бессилие и никак не может воспрепятствовать преступной террористической деятельности государства Украина».
«Возникает вопрос: в чем смысл существования и деятельности такой авторитетной международной организации?» – заявил он.

Пушилин заявил, что ДНР намерена «использовать все возможные методы», учитывая «полное игнорирование» ОБСЕ «просьб о создании безопасной среды и защите мирного населения и детей».
МИД ДНР сообщил, что миссия ОБСЕ отказалась от осмотра места обстрела в Донецке, где были ранены четыре человека. Миссия «отказалась от данного мониторинга под выдуманным предлогом запрета посещения больниц, что не соответствует действительности».

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