Донбасс. Оперативная лента военных событий 05.05.2020

«В 17:35 вооруженные формирования Украины целенаправленно открыли огонь по жилым кварталам населенного пункта Александровка. В течение 15 минут по домам мирных жителей было произведено 30 выстрелов из БМП-2. В результате чего получили ранения трое несовершеннолетних детей. Также осколочные ранения теменной части головы и ног получил мужчина, 1965 года рождения, проживающий по адресу пер. Лилиной, 4», —говорится в сообщении.

Война на Украине. Оперативная информация с фронтов ДНР и ЛНР, военные сводки от Вооруженных сил Новороссии, новости АТО, фото- и видеоматериалы военных журналистов из горячих точек Донбасса, актуальные интервью с лидерами Новороссии.вЃЈвЃЈ- Лента военных событий в Новороссии за 04.05.202009:00Накануне вечером вечером результате обстрела на западе Донецка получили ранения трое детей и мужчина. Об этом сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.В Представительстве добавили, что ранения получили девочка 2013 года рождения, у нее диагноз осколочное ранение спины, у второй девочки, 2010 года рождения, предварительно, — осколочное ранение в голову, у третьей девочки, 2013 года рождения, — осколочное ранение ноги.