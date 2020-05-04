Донбасс. Оперативная лента военных событий 05.05.2020
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- Лента военных событий в Новороссии за 04.05.2020
09:00 Трое детей и мужчина ранены в результате обстрела к западу от Донецка
Накануне вечером вечером результате обстрела на западе Донецка получили ранения трое детей и мужчина. Об этом сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.
«В 17:35 вооруженные формирования Украины целенаправленно открыли огонь по жилым кварталам населенного пункта Александровка. В течение 15 минут по домам мирных жителей было произведено 30 выстрелов из БМП-2. В результате чего получили ранения трое несовершеннолетних детей. Также осколочные ранения теменной части головы и ног получил мужчина, 1965 года рождения, проживающий по адресу пер. Лилиной, 4», —говорится в сообщении.
В Представительстве добавили, что ранения получили девочка 2013 года рождения, у нее диагноз осколочное ранение спины, у второй девочки, 2010 года рождения, предварительно, — осколочное ранение в голову, у третьей девочки, 2013 года рождения, — осколочное ранение ноги.
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