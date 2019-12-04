Трамп приготовил для Китая В«самое страшное наказаниеВ»

Президент США угрожает Китаю возобновлением торговой войны, которую в прошлом году неимоверными усилиями удалось приостановить. Возложение вины на Пекин за огромное количество смертей в Америке не только добавляет Трампу очков перед выборами, но и дает новый рычаг экономического давления на КНР. Уступит ли Китай на этот раз – или все-таки поставит американский доллар на колени?Дональд Трамп пригрозил Китаю «самым страшным наказанием», то есть введением новых пошлин на китайские товары. По его словам, сейчас идет «сложная игра», сравнимая с «шахматами или покером».Поводом для развязывания новой торговой войны послужил COVID-19. США несут тяжелейшие потери. Там уже более 60 тысяч смертей. Это больше, чем Америка потеряла во время десятилетней войны во Вьетнаме.Если раньше Вашингтон только подозревал Пекин во многих грехах, то теперь там уверяют, что обладают доказательствами вины китайских политиков в случившемся. Госсекретарь США Майкл Помпео заявил, что «существует значительные свидетельства того, что этот вирус вышел из стен той самой лаборатории в Ухане». «Мы с самого начала говорили, что вирус появился в Ухане, - добавил госсекретарь, - теперь это может видеть весь мир». Впрочем, кроме слов реальные доказательства представлены не были.При этом, Помпео воздержался от ответа на вопрос о том, было ли распространение вируса намеренным или это случилось вследствие происшествия в лаборатории. По его словам, китайская компартия все еще блокирует доступ ВОЗ в эту лабораторию.Каково происхождение COVID-19, искусственное или природное, он тоже пока не решил. Помпео ссылается на то, что эксперты и ученые говорят о разных версиях. Хотя Трамп недавно пообещал, что проводимое страной расследование позволит ответить и на этот вопрос.Впрочем, это уже вряд ли имеет значение – обострение отношений с Китаем уже неизбежны. США обвиняют китайских лидеров в том, что они «намеренно скрыли серьезность» инфекции от всего мира в начале января, сообщило агентство Associated Press со ссылкой на доклад разведки Министерства внутренней безопасности от 1 мая.К тому времени Китай якобы уже знал об опасности вируса, что он передается от человека к человеку, но не проинформировал об этом ВОЗ. Потому что решил нарастить импорт масок для лица, хирургических халатов и перчаток. Ведь, когда весь мир узнал о серьезности ситуации, страны перекрыли экспорт медицинских товаров как стратегически важных в условиях пандемии. Кроме того, Китая также сократил экспорт медицинских товаров, однако пытался скрыть это, «отрицая наличие экспортных ограничений и задерживая предоставление своих торговых данных». Трамп считает, что в Китае «совершили ужасную ошибку и не хотели ее признать», пытались «ее скрыть, пытались загасить это, как огонь».Единственным способом переломить нынешнее негативное развитие событий, связанное с вопросами борьбы с коронавирусом и смягчением его экономических последствий, было сотрудничество США и Китай, однако склонить их к столь необходимому сотрудничеству могли только третьи страны, писал в апреле Эван Фейгенбаум, приглашенный старший научный сотрудник Азиатской программы в Фонде Карнеги. Однако теперь рассчитывать на это не приходится.Вместо союзника Трамп нашел в лице Китая врага, в борьбе с которым надеется поднять свои очки перед выборами. Это распространенный прием в политике.«Поиск врага может оказаться убедительным способом поднять рейтинг президента США, который стал опасно снижаться на фоне приближения выборов.Согласно опросу Harris, свыше 70% американцев считают, что Китай сообщал ложную информацию об эпидемии и ее последствиях, и более 75% считают китайское правительство главным виновником распространения вируса. Это крайне удобная стратегия для Дональда Трампа, которого неоднократно обвиняли в запоздалом и неадекватном реагировании на угрозу надвигающейся эпидемии», - считает Алексей Кириенко.Заодно Трамп получает возможность решить торговые проблемы страны. Первым шагом Вашингтон может ввести пошлины на ряд категорий товаров, которые на связаны с согласованной ранее «первой фазой» мировой, а уже вторым шагом - отменить все эти договоренности от конца прошлого года, не исключает Александр Купцикевич, ведущий аналитик FxPro. «В ответ Поднебесная может отказаться закупать американские товары в оговоренных ранее огромных объемах, например, товары сельского хозяйства. Но это реально, если Китай проявит политическую волю. А с последним нагнетанием критики китайская политическая воля вполне может ослабнуть», - говорит Купцикевич.Как пишет South China Morning Post Трамп уже пригрозил расторгнуть торговое соглашение первой фазы, если Китай не выполнит свое обязательство по покупке американских товаров и услуг. «Они воспользовались нашей страной. Теперь им придется покупать, а если они не купят, мы расторгнем сделку. Все очень просто», - заявил Трамп.Вероятно, пандемия подорвала способность Китая закупать американские товары. Экономика Китая в I квартале сократилась на 6,8% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Это первое подобное сокращение, с тех пор как страна начала публиковать квартальные данные о ВВП в 1992 году.Эскалация торговой войны с США означает для Пекина очередной отток капитала из страны и ослабление национальной валюты, что заставляет китайский ЦБ тратить резервы на поддержание курса. Если Китай этого не делает, то получает дополнительную порцию критики за манипулирование курсом и натыкается на дестабилизацию финансовых рынков страны, поясняет собеседник.В попытке выбить более выгодные для себя позиции в дальнейших торговых переговорах США могут снова прибегнуть к тем угрозам, которые озвучивались до коронавируса во время торговой войны, не исключает Кириенко. В частности, кроме введения торговых пошлин, Трамп грозил заморозить активы китайских компаний. Обсуждалось также принятие закона, который обяжет вернуть из Китая обратно в США производство товаров, важных для нацбезопасности США.«Возможно, появятся новые санкции, которые будут ограничивать размещение новых производств в Китае, в частности, компаний технологической сферы. В этом смысле Трамп по-прежнему верен своей предвыборной политике по возвращению производства американских компаний в США», - говорит Кириенко.Возврат к эскалации торгового конфликта двух ведущих экономических держав, которые не только сильно зависят друг от друга, но и от которых зависит благополучие всего экономического мира, в состоянии загнать этот мир в Великую депрессию.«У инвесторов вновь усиливаются страхи, что может повториться история 1930-х годов, когда страны по всему миру вводили тарифы на импорт и субсидировали экспорт. Позднее это стали называть политикой «обедни соседа», которая стала причиной глубокого и длинного спада. Потом политики и экономисты еще долго с ужасом боялись повторения такой политики. Однако неуклюжая попытка быстро создать рабочие места у себя в стране в ущерб торговым партнерам рискует обернуться тем же, что было более 90 лет назад», - считает Купцикевич.У Китая вариантов для ответа США не так уж и много. Как вариант, Пекин может в ответ ввести пошлины на американский импорт, но снизить тарифы для других стран в попытке нарастить свой товарооборот с ними, но китайские товары продолжат поступать в Штаты, только теперь под лейблом «сделано в Индии», не исключает эксперт. Вероятно, как и в прошлом году Пекину, скорее всего, придется после ряда раундов борьбы уступить Вашингтону. Дать то, чего хочет Трамп – еще больше покупать американских товаров и, возможно, отдать часть производств.Однако не стоит забывать, что в рукаве у Пекина есть очень серьезный козырь. Китай при желании может одним махом поставить американскую экономику на колени. КНР является вторым после Японии крупнейшим держателем американских ценных бумаг казначейства (чуть менее 1,1 трлн долларов). Если он выбросит на рынок все эти долговые обязательства США, то это обвалил доллар и американскую экономику, вера в которые упадет ниже плинтуса.Однако столь резкий шаг может разрушить всю мировую экономику в нынешнем виде, и рикошетом больно и сильно ударить по самой Поднебесной. Поэтому Пекин решиться на него скорее в самом крайнем случае, если Вашингтон сглупит и доведет до такого.«Имея в своих резервах ЦБ около триллиона долларов, а на уровне страны – эта сумма в разы выше, сейчас сложно представить, что Китай пойдет на открытое объявление о планах распродажи американских долгов. Ведь это сразу же обесценит оставшиеся резервы, дестабилизирует рынки и экономику. Это никому не нужно», - говорит Александр Купцикевич.Однако Китай потихоньку уже распродает американские долги, что может происходить по естественным причинам. «Ужесточение торговых конфликтов давит на китайский юань, вынуждая Нацбанк Китая продавать наиболее ликвидную часть своих резервов, то есть американские ценные бумаги. Однако вряд ли это будет озвученное политическое решение Пекина», - заключает собеседник.Ольга Самофалова