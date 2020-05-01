Памятник в честь пятилетия вручения боевого знамени МВД ЛНР открылся в Луганске (ФОТО)

Памятник в честь пятилетия вручения боевого знамени МВД ЛНР торжественно открылся на аллее у фасада здания Министерства. Об этом с места события передает корреспондент ЛИЦ.Инициатором его открытия выступил глава МВД генерал-майор полиции Игорь Корнет при поддержке заместителя министра культуры, спорта и молодежи (МКСМ) Александра Корниенко. Работы выполнены мастерами Союза художников (СХ) ЛНР, скульптором-монументалистом изваяния выступил член СХ, преподаватель Луганской государственной академии культуры и искусств (ЛГАКИ) Александр Елизаров.Скульптурную композицию открыли Корнет и Корниенко. Они сняли полотно со скульптуры под звуки марша оркестра правоохранительного ведомства под руководством капитана полиции Алексея Кирсанова."В момент самой напряженной боевой деятельности нашей Республики наше Министерство, все подразделения, показало себя как боевое слаженное подразделение, которое может выполнить любые задачи по защите прав и свобод наших граждан ценой собственной жизни", - отметил министр."Боевое знамя – это, прежде всего, символ доблести и чести бойцов наших подразделений. Сегодня в честь пятой годовщины вручения боевого знамени мы открываем этот памятник как символ того, что мы чтим и будем приумножать славные традиции нашего Министерства, и в честь памяти наших погибших боевых товарищей", - сказал Корнет.Корниенко напомнил, что ежегодно в день вручения знамени МВД ЛНР проводит массовые мероприятия для жителей Республики, на которые с показательными выступлениями выходят представители разных подразделений ведомства. Также ежегодно в этот день проводится присяга молодых сотрудников ведомства."В этом году мы также планировали провести не менее грандиозное мероприятие, но, к сожалению, из-за ограничений, согласно указу главы ЛНР от 13 марта, мы сейчас не можем проводить массовые мероприятия, поэтому ограничились открытием памятника", - пояснил он."Памятник олицетворяет всю ту пятилетку, за которую создавалось Министерство внутренних дел. Мне кажется, что у скульптора получилось, и он этот монумент воодушевил пятилетней судьбой, которая прошла с момента вручения боевого знамени", - подчеркнул представитель МКСМ.Председатель СХ Артем Фесенко рассказал, что работа над проектом велась в течение шести месяцев, скульптура выполнена из искусственного камня с тонировкой под бронзу. На композиции знаменщик в звании полковника принимает присягу у сотрудника отряда милиции особого назначения (ОМОН) "Беркут". Высота памятника без постамента составляет около трех метров.Елизаров отметил, что для него было большой честью работать на этой композицией."И как автор скажу, что я воспитан на этих высших ценностях, которые защищают сотрудники МВД ЛНР, рос на таких фильмах, как "Рожденная революцией", "Место встречи изменить нельзя" и так далее, которые воспитывают в нас эти чувства. И, естественно, как любому скульптору-монументалисту, для меня было важно прочувствовать насколько можно точнее и тоньше глубину всего смысла этой темы", - рассказал он."В скульптуре я хотел передать самопожертвование бойца ОМОН, героическую суть знаменщика-офицера, объединенных одной целью, – стоять на защите закона, чести и граждан нашей Республики", - подчеркнул автор.Напомним, боевое знамя было вручено Министерству внутренних дел ЛНР 2 мая 2015 года. Приказом министра празднование годовщины события проводится ежегодно в первую неделю мая.05 мая — Луганск