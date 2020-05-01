Минздрав ЛНР призвал жителей серьезнее относиться к угрозе COVID-19

Министр здравоохранения ЛНР Наталия Пащенко призвала жителей Республики серьезнее относиться к угрозе коронавирусной инфекции и соблюдать режим самоизоляции.

"Я хочу обратиться к жителям нашей Республики. Есть двоякое отношение к этой проблеме (коронавирусу): кто-то верит в инфекцию, кто-то не верит. Но я хочу сказать, если вы не испытываете трепета, что можете вы или ваш близкий заразиться, то позаботьтесь, пожалуйста, не только о себе, а и о тех людях, которые вас окружают", - сказала министр.

"Как неоднократно показал наш опыт, что люди, которые не верили в коронавирусную инфекцию, сегодня инфицированы, и они инфицировали очень много близких, родных и даже малознакомых людей", - пояснила Пащенко.

Она напомнила жителям Республики, что коронавирус в некоторых случаях может протекать практически бессимптомно.

"Поэтому, независимо от отношения (к COVID-19), я хочу призвать вас соблюдать самоизоляцию, соблюдать все правила личной предосторожности и гигиены", - призвала жителей министр.

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила о пандемии болезни COVID-19, вызываемой коронавирусом нового типа, первые случаи заражения которым были выявлены в конце 2019 года в Китае. К настоящему времени, по данным ВОЗ, количество заразившихся новым коронавирусом превысило 3,4 млн, из них более 239 тыс. скончались. Случаи заболевания COVID-19 выявлены на Украине и в России. В ЛНР подтверждены 162 случая заражения коронавирусом.

Чрезвычайная санитарно-противоэпидемическая комиссия (ЧСПК) при Правительстве ЛНР приняла, а затем продлила действие ряда решений по предотвращению распространения коронавируса нового типа на территории Республики, в том числе – о закрытии предприятий общественного питания, ряда заведений и учреждений, переходе учреждений образования ЛНР с 30 марта на дистанционное обучение, отмене льгот на проезд в транспорте общего пользования, а также приостановила работу объектов торговли непродовольственными товарами. С целью недопущения распространения на территории ЛНР COVID-19, а также во исполнение указа главы ЛНР "О введении режима повышенной готовности" и указа главы ЛНР "О некоторых вопросах, связанных с режимом повышенной готовности" приостановлены или осуществляются по электронной очереди личные приемы граждан в центральных и местных органах власти. Народный Совет ЛНР ужесточил ответственность за нарушение санитарно-эпидемических правил. На период с 1 по 12 мая в Республике введен строгий режим самоизоляции.

05 мая — Луганск