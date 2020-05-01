Медики ЛНР выписали 12 выздоровевших пациентов, переболевших коронавирусом – Минздрав

Медики ЛНР выписали 12 выздоровевших пациентов, переболевших коронавирусом. Об этом сообщила министр здравоохранения ЛНР Наталия Пащенко.

"На сегодня выписано уже 12 человек с выздоровлением. Это люди, которые получили противовирусную терапию и диагностировано, что не происходит вирусовыделение, и уже с отрицательным результатом, подтвержденным неоднократно, 12 человек вернулись к себе домой", - сказала она.

Пащенко напомнила, что Республика, как и прежде, не испытывает недостатка в тест-системах на COVID-19.

"ЛНР обеспечена тестами полностью, и все, в принципе, случаи и пневмонии, и острой респираторной инфекции мы имеем возможность диагностировать – подтвердить или исключить коронавирусную инфекцию", - отметила министр.

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила о пандемии болезни COVID-19, вызываемой коронавирусом нового типа, первые случаи заражения которым были выявлены в конце 2019 года в Китае. К настоящему времени, по данным ВОЗ, количество заразившихся новым коронавирусом превысило 3,4 млн, из них более 239 тыс. скончались. Случаи заболевания COVID-19 выявлены на Украине и в России. В ЛНР подтверждены 162 случая заражения коронавирусом.

Чрезвычайная санитарно-противоэпидемическая комиссия (ЧСПК) при Правительстве ЛНР приняла, а затем продлила действие ряда решений по предотвращению распространения коронавируса нового типа на территории Республики, в том числе – о закрытии предприятий общественного питания, ряда заведений и учреждений, переходе учреждений образования ЛНР с 30 марта на дистанционное обучение, отмене льгот на проезд в транспорте общего пользования, а также приостановила работу объектов торговли непродовольственными товарами. С целью недопущения распространения на территории ЛНР COVID-19, а также во исполнение указа главы ЛНР "О введении режима повышенной готовности" и указа главы ЛНР "О некоторых вопросах, связанных с режимом повышенной готовности" приостановлены или осуществляются по электронной очереди личные приемы граждан в центральных и местных органах власти. Народный Совет ЛНР ужесточил ответственность за нарушение санитарно-эпидемических правил. На период с 1 по 12 мая в Республике введен строгий режим самоизоляции.

05 мая — Луганск