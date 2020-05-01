За сутки заболели коронавирусом 15 жителей Луганска.
Медики ЛНР зарегистрировали 162 случая заболевания коронавирусной инфекцией в Республике.
Об этом сообщила министр здравоохранения ЛНР Наталия Пащенко.
«На сегодняшний день в ЛНР зарегистрировано 162 подтвержденных случаев коронавирусной инфекции», — сказала она.
«За истекшие сутки это 18 человек: 15 человек — это город Луганск, все госпитализированы в четвертую городскую больницу (Луганска). 13 из них — это контактные по предыдущим случаям подтвержденного коронавируса и три случая: два человека из-за пределов ЛНР и один человек — это Свердловск», — уточнила министр. Красота и здоровье - Сегодня, 13:39 142
Об этом сообщила министр здравоохранения ЛНР Наталия Пащенко.
«На сегодняшний день в ЛНР зарегистрировано 162 подтвержденных случаев коронавирусной инфекции», — сказала она.
«За истекшие сутки это 18 человек: 15 человек — это город Луганск, все госпитализированы в четвертую городскую больницу (Луганска). 13 из них — это контактные по предыдущим случаям подтвержденного коронавируса и три случая: два человека из-за пределов ЛНР и один человек — это Свердловск», — уточнила министр. Красота и здоровье - Сегодня, 13:39 142
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