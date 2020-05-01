Первая смерть от коронавируса: в Первомайске умер 64-летний врач
Врач-отоларинголог из Первомайска скончался от коронавирусной пневмонии.
Об этом на брифинге в Луганске сообщила министр здравоохранения Наталия Пащенко.
«Сегодня, к сожалению, мы понесли утрату. У нас констатирована смерть врача-отоларинголога из Первомайска. Это наш коллега 64 лет, который оказывал помощь пациентам, в том числе, как выяснилось, и с коронавирусной инфекцией», — сказала она.
«Он был инфицирован, 15 апреля был подтвержден диагноз коронавирусной инфекции, затем переведен в четвертую городскую больницу Луганска, где в начале мая переведен на искусственную вентиляцию легких, и в течение недели от коронавирусной пневмонии наш коллега скончался», — рассказала министр.
«Я хочу принести соболезнования близким и коллегам нашего доктора и хочу пожелать всем здоровья и как можно эффективнее справиться с этим недугом», — добавила Пащенко. Красота и здоровье - Сегодня, 13:34 175
Об этом на брифинге в Луганске сообщила министр здравоохранения Наталия Пащенко.
«Сегодня, к сожалению, мы понесли утрату. У нас констатирована смерть врача-отоларинголога из Первомайска. Это наш коллега 64 лет, который оказывал помощь пациентам, в том числе, как выяснилось, и с коронавирусной инфекцией», — сказала она.
«Он был инфицирован, 15 апреля был подтвержден диагноз коронавирусной инфекции, затем переведен в четвертую городскую больницу Луганска, где в начале мая переведен на искусственную вентиляцию легких, и в течение недели от коронавирусной пневмонии наш коллега скончался», — рассказала министр.
«Я хочу принести соболезнования близким и коллегам нашего доктора и хочу пожелать всем здоровья и как можно эффективнее справиться с этим недугом», — добавила Пащенко. Красота и здоровье - Сегодня, 13:34 175
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