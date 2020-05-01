В Раде назвали возможные сроки окончания карантина
Представитель Кабмина в Верховной Раде Василий Мокан считает, что о полном завершении карантина в Украине можно будет говорить летом или даже в начале осени. Об этом он написал на своей странице в Фейсбуке.
Мокан подчеркнул, что официальное завершение карантинных ограничительных мер является последним, пятым, этапом постепенного выхода.
«Поэтому о полном завершении карантина и возвращении к обычному функционированию государства можно будет говорить в конце июня-июле, а может и в августе или сентябре — все будет зависеть от эпидемиологической ситуации и статистики уровня заболеваемости/смертности от коронавируса», — подчеркнул чиновник.
Он отметил, что полная отмена карантина означает полноценное возобновление работы общественного транспорта, работу ТРЦ и массовые контакты людей между собой.
«Такие вещи почти со 100% вероятностью могли бы привести к вспышке эпидемии и необходимости снова вводить жесткие карантинные меры», — добавил он. Новости Украины - Сегодня, 13:18 198
Мокан подчеркнул, что официальное завершение карантинных ограничительных мер является последним, пятым, этапом постепенного выхода.
«Поэтому о полном завершении карантина и возвращении к обычному функционированию государства можно будет говорить в конце июня-июле, а может и в августе или сентябре — все будет зависеть от эпидемиологической ситуации и статистики уровня заболеваемости/смертности от коронавируса», — подчеркнул чиновник.
Он отметил, что полная отмена карантина означает полноценное возобновление работы общественного транспорта, работу ТРЦ и массовые контакты людей между собой.
«Такие вещи почти со 100% вероятностью могли бы привести к вспышке эпидемии и необходимости снова вводить жесткие карантинные меры», — добавил он. Новости Украины - Сегодня, 13:18 198
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