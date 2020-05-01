ВСУ за деньги скрывают реальные данные о небоевых потерях в зоне "ООС" – Народная милиция

ВСУ за денежное вознаграждение скрывают реальные данные о характере получения ранений подчиненных силовиков в зоне проведения так называемой "операции объединенных сил" ("ООС"). Об этом сообщил официальный представитель Народной милиции ЛНР Яков Осадчий.

"Благодаря украинским волонтерам, регулярно посещающим подразделения в зоне карательной операции, нам поступила информация о количестве небоевых потерь среди боевиков оперативно-тактической группировки (ОТГ) "Север". Основными причинами гибели и травмирования украинских боевиков является чрезмерное употребление алкогольных напитков и нарушение требований безопасности при обращении с оружием и боеприпасами во время несения службы на передовых позициях", - отметил он.

Осадчий напомнил, что небоевые потери ОТГ "Север" за апрель составили 17 военнослужащих погибшими и 42 ранеными.

Лидером по небоевым потерям среди войск ОТГ является 93-я бригада. В этом соединении в результате неосторожного обращения с оружием в состоянии алкогольного опьянения получили ранения начальник артиллерии бригады полковник Дубовик и пять солдат.

"По имеющимся у нас достоверным данным, командование бригад за время нахождения в зоне карательной операции разработало и реализовало преступную схему по сокрытию небоевых потерь и выдачи их как травмированных в результате обстрелов со стороны Народных Республик. Так, в 93-й и 30-й бригадах командование частей за финансовое вознаграждение в размере от пяти до 20 тысяч гривен покрывает реальные данные о характере получения ранений подчиненных преступников", - подчеркнул официальный представитель Народной милиции.

Ранее офицер пресс-службы управления Народной милиции ЛНР Иван Филипоненко сообщал, что потери ВСУ за 2019 год составили 290 погибших и более 600 раненых.

В Народной милиции неоднократно отмечали, что морально-психологическое состояние киевских силовиков ухудшается, они продолжают мародерствовать и устраивать "пьяные разборки", участились случаи неуставных взаимоотношений, которые приводят к дезертирству и самоубийствам среди военнослужащих ВСУ.

Участники Контактной группы по урегулированию ситуации в Донбассе 12 февраля 2015 года подписали в Минске согласованный с главами стран - участниц "нормандской четверки" (Россия, Германия, Франция и Украина) Комплекс мер по выполнению Минских соглашений. Совет безопасности ООН 17 февраля 2015 года резолюцией № 2202 одобрил Комплекс мер, который стал приложением №1 к данной резолюции. Также Совбез ООН призвал все стороны обеспечить полное выполнение Комплекса мер.

Документ предусматривает прекращение огня, отвод тяжелых вооружений от линии соприкосновения, начало диалога о восстановлении социально-экономических связей Киева и Донбасса, а также реформу конституции Украины с целью децентрализации и закрепления "особого статуса отдельных районов Донецкой и Луганской областей".

05 мая — Луганск