ВСУ препятствуют работе украинских СМИ в зоне "ООС" – Народная милиция

Киевские силовики препятствуют работе украинских СМИ в зоне проведения так называемой "операции объединенных сил" ("ООС") с целью скрыть реальное положение дел в подразделениях. Об этом сообщил официальный представитель Народной милиции ЛНР Яков Осадчий.

Он напомнил, что ранее командир и начальник штаба 30-й бригады ВСУ получили строгий выговор от командования так называемой "операции объединенных сил" ("ООС") после съемок, проведенных украинскими тележурналистами на передовых позициях соединения.

"Учитывая печальный опыт соседнего подразделения по организации работ съемочных групп украинских телеканалов, командир 93-й бригады (полковник Дмитрий) Брыжинский для исключения утечки сведений о реальном положении дел в соединении отдал указания подчиненным подразделениям радиоэлектронной борьбы (РЭБ) осуществлять подавление сотовой связи в районах работы журналистов для избежания их выхода в прямой эфир", - сообщил Осадчий.

Он добавил, что по распоряжению комбрига ВСУ работники режимных органов соединения перед убытием на позиции у всех членов съемочной группы изымают персональные мобильные телефоны, а также мультимедийные устройства, позволяющие осуществлять фото- и видеофиксацию и имеющие выход в сеть Интернет.

"Принимаемые командованием 93-й бригады меры не избавили руководящий состав соединения от скандалов с представителями украинских СМИ. Так, съемочная группа телеканала "Дом", используя личные знакомства, написала жалобу командующему "ООС" на преступные действия личного состава бригады. Поводом для обращения к генералу Кравченко послужило то, что вернувшиеся от сотрудников режимного органа персональные гаджеты имели повреждения и изменение конструкционных особенностей", - уточнил представитель оборонного ведомства ЛНР.

Так, журналистке вернули сотовой телефон марки iPhone-11 с разбитым экраном, а ее оператору вернули ноутбук с извлеченным жестким диском и модулем беспроводного доступа. Согласно принятому командующим "ООС" решению, командиру 93-й бригады приказано принести свои личные извинения съемочной группе, а также полностью восстановить испорченное имущество.

Участники Контактной группы по урегулированию ситуации в Донбассе 12 февраля 2015 года подписали в Минске согласованный с главами стран-участниц "нормандской четверки" (Россия, Германия, Франция и Украина) Комплекс мер по выполнению Минских соглашений. Совет безопасности ООН 17 февраля 2015 года резолюцией № 2202 одобрил Комплекс мер, который стал приложением №1 к данной резолюции. Также Совбез ООН призвал все стороны обеспечить полное выполнение Комплекса мер.

Документ предусматривает прекращение огня, отвод тяжелых вооружений от линии соприкосновения, начало диалога о восстановлении социально-экономических связей Киева и Донбасса, а также реформу конституции Украины с целью децентрализации и закрепления "особого статуса отдельных районов Донецкой и Луганской областей".

05 мая — Луганск