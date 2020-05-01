Боец ВСУ погиб при установке окопного заряда, еще трое тяжело ранены – Народная милиция

Военнослужащий ВСУ погиб при взрыве окопного заряда в ходе инженерного дооборудования позиций в зоне проведения так называемой "операции объединенных сил" ("ООС"), еще трое получили тяжелые ранения. Об этом сообщил официальный представитель Народной милиции ЛНР Яков Осадчий.

"По данным нашего источника в 30-й бригаде, вчера командование бригады отдало указания на проведение инженерного дооборудования позиций с использованием окопных зарядов. Во время проведения минно-взрывных работ на одной из позиций соединения в районе населенного пункта Попасная произошел несчастный случай", – отметил он.

"Четверо военнослужащих бригады, не имеющих опыта проведения подобных работ, не дождавшись прибытия специалиста-взрывотехника, самостоятельно приступили к выполнению инженерных работ. Из-за неумелых действий горе-инженеров произошло несанкционированное срабатывание заряда во время его установки. В результате взрыва окопного заряда один украинский каратель погиб, а трое его товарищей в тяжелом состоянии доставлены в военный госпиталь в Северодонецке", – рассказал Осадчий.

Представитель Народной милиции добавил, что "командование бригады из-за невозможности предоставления съемочной группе телеканала "Украина" фактов обстрелов со стороны Народной милиции ЛНР было вынуждено подать в штаб "ООС" данные потери как не боевое травмирование".

Участники Контактной группы по урегулированию ситуации в Донбассе 12 февраля 2015 года подписали в Минске согласованный с главами стран - участниц "нормандской четверки" (Россия, Германия, Франция и Украина) Комплекс мер по выполнению Минских соглашений. Совет безопасности ООН 17 февраля 2015 года резолюцией № 2202 одобрил Комплекс мер, который стал приложением № 1 к данной резолюции. Также Совбез ООН призвал все стороны обеспечить полное выполнение Комплекса мер.

Документ предусматривает прекращение огня, отвод тяжелых вооружений от линии соприкосновения, начало диалога о восстановлении социально-экономических связей Киева и Донбасса, а также реформу конституции Украины с целью децентрализации и закрепления "особого статуса отдельных районов Донецкой и Луганской областей".

05 мая — Луганск