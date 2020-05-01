Мы будем выходить из гибридного карантина по адаптивному сценарию Офиса президента. Никто не знает, что это такое, но звучит солидно. По-научному. Главным адапт-идеологом является некий обросший негустой растительностью хомячок, откликающийся на кличку Кирилл Тимошенко. Основной прикол сценария заключается в том, что никто не понимает происходящего, поэтому реагировать приходится по ходу процесса с максимально возможным пиаровским эффектом. Не исключено наличие в подобном алгоритме действий скрытого потенциала, но нам он, с...ка, не известен.Что самое основное? Не количество заболевших, поскольку даже в Офисе президента уже не изучают графики с возможными «пиками», «плато» и прочими непальскими терминами, а быстрое прикрытие своей ж...пы от негативных последствий. Теперь смотрите, как на практике работает адаптивный сценарий. Они хотели просто продлить карантин до 22 мая, чтобы посмотреть, как нация будет выживать дальше. Чисто детское любопытство. Однако началось «движение сопротивления мэров» – так называемый «черкасский феномен». Ситуация развивалась стремительно, и быстро стали понятно: они обо...лись, и надо сделать вид, что благодаря мощному математическому обеспечению было принято решение о работе парикмахерских и массажных салонов. Про кота Шредингера слышали? Когда кошака запирают в боксе и непонятно, то ли он заболел коронавирусом, то ли просто дурака (Тищенко) валяет. Та же математическая модель. Все, мы постепенно выходим из карантина, однако в любой момент может быть новая вспышка, поэтому далеко отходить не стоит.Первыми просекли тему с адаптивной моделью владельцы сети строительных гипермаркетов «Эпицентр». Герега оказался очень отзывчивым предпринимателем, у которого душа, с...ка, болит за страну. Люди мучаются, не могут купить плашки на три восьмых дюйма и маски, чтобы прикрыть свои изможденные от постоянных поисков лица. Герега тут же вошел в их положение, взяв при этом в долю Кирилла Тимошенко. После того, как упомянутый офисный клерк провел закрытую встречу с журналистами в формате офф-рекордс, можно точно восстановить развитие событий, которые привели к появлению на летном поле Зеленского в маске.Изначально идея была проста: закупить в Китае кучу всякого барахла для борьбы с эпидемией по нулевой налоговой ставке, без всяких там поборов со стороны растерянного государства, оформить все как дипломатический груз, а затем продать страждущим. Вместе с цементом, плашками, трубами для унитазов и самими унитазами. Навар 1000 процентов и больше. Даже колумбийский кокс не дает подобной прибыли. И тут Кириллу Тимошенко пришла в голову адаптивная идея: давайте все это китайское барахло загрузим в «Мрию», чтобы ее встретил лично Зеленский. Мне все равно надо план медиа-мероприятий писать по поднятию духа нации в сложных условиях коронавируса. Президент Украины, который встречает самый большой в мире самолет из коммунистического Китая – это крайне символично. Герега как истинный бизнесмен, у которого болит душа за простых украинцев, поинтересовался: означает ли подобная встреча, что Зеленский тоже в доле? Ну типа не совсем понятно, зачем ему сопровождать «контрабас» в «Борисполе», да и «Мрия» в аренде дорогая. Можно нанять какой-нибудь «кукурузник», и дело с концом.Но Кирилл с жаром заверил партнера, что президент страшно близок к нуждам «маленьких украинцев». Для него за счастье будет просто встретить самолет «Мрия» с грузом для «Эпицентра». Чистый символизм ему, а нам – чистая прибыль. Закипела работа, поскольку концессионеры предвкушали потрясающие дивиденды от реализации гениальной схемы. Правда, у Гереги были нехорошие предчувствия. Он по опыту знает, что контрабандные схемы лучше реализовывать без участия неприкормленных представителей власти. Но у Тимошенко горели глаза, и ходуном ходил респиратор на лице от взволнованного дыхания.Проект запустили. На взлетное поле выпустили Зеленского, который встретил сто тонн груза, задекларированного в чисто рекламным целях как гуманитарная помощь. Справедливости ради отметим: да, действительно, кроме товара для «Эпицентра», «Мрия» доставила в Украину и настоящий гуманитарный груз.Глава политсовета «Оппозиционной платформы» Виктор Медведчук закупил в Китае 300 тысяч медицинских масок, которые сейчас волонтеры раздают бесплатно. На улицах Николаева, Херсона, еще десятка украинских городов поставили палатки, и любой человек может подойти и взять маску. Глядя на историю с торговцами из ОП и "Эпицентра", люди удивляются, но это так – маски, которые Медведчук заказал в Китае, и правда раздают бесплатно. Кстати, по иронии судьбы их доставили в страну именно коммерческим рейсом Гереги–Тимошенко. Но на этом гуманитарная помощь и заканчивается. Все остальное предназначалось на продажу.Нехорошие предчувствия не обманули Герегу. Какая-то сволочь слила в «телегу» данные о коммерческом характере груза. Выяснилось, что лично президент встречал товары, которые затем перепродавались не только в «Эпицентре», но и государственным предприятиям, в том числе и больницам, с наваром в сотни процентов. Кирилл Тимошенко вынужден был включить план «А». То есть адаптивно реагировать на новые условия. Для начала он потратил $25 000 личных средств на блокирование негативной информации про «Эпицентр» и «Мрию». Кирилл настолько туп, что отрекламировал этот факт в «Телеграм-канале». Особый акцент делался на том, что $9000 пришлось заплатить за DDoS-атаку на сайт «Обоз». Это говорит лишь о том, что Тимошенко еще тупее, чем кажется. Если он еще и внесет двадцать пять штук в свою налоговую декларацию, то премия Дарвина ему обеспечена. Причем пожизненно.Затем Кирилл собрал в офисе «представителей СМИ» и рассказал им трогательную историю о том, что Зеленский все знал. И о грузе, и о «Эпицентре». Однако он не виноват, поскольку хотел лишь подарить нации надежду. Все в этом месте заплакали от умиления. Плакали Севгиль Мусаева и даже Боровик из «УП», какие-то случайные блогеры и медиа-эксперты. Под конец встречи началось братание и клятвы в вечной дружбе. Все ждали, когда Тимошенко начнет раздавать деньги за правильное освещение событий на летном поле «Борисполя». Но не дождались, поэтому скандал начал разгораться с новой силой. Наверняка на этот случай у Кирилла есть еще один адаптивный сценарий. Просто поразительно, как они быстро адаптируются к новым условиям.Александр Зубченко (Украина)