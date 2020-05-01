Луганская «Заря» сегодня принимает поздравления
Сегодня исполнилось 97 лет луганской «Заре», претендующей в этом сезоне на серебро украинского чемпионата.
«Именно в этот день, 5 мая, при заводе Гартмана (нынешний завод ОР) была создана первая футбольная команда рабочего клуба имени Ленина. От этой даты и принято начинать историю луганской «Зари», — отмечается в официальном сообщении клуба-именинника. — Все эти годы мы играем для вас, уважаемые болельщики! Переживаем вместе минуты побед и поражений, принимаем участие в чемпионатах и кубках. И вместе откроем ещё много горизонтов и покорим много футбольных вершин!»
Луганская команда сегодня принимает поздравления. В частности, в Украинской премьер-лиге, поздравляя именинника, вспомнили и о золотых медалях чемпионата СССР, и о играх в Лиге Европы, которыми гордится вся Украина.
«Сегодня «Заря» — одна из сильнейших команд Favbet Лиги, и мы искренне желаем Вам, друзья, дальнейших турнирных успехов и высоких результатов!», — заявили в УПЛ
Новости Футбола - Сегодня, 15:32 112
«Именно в этот день, 5 мая, при заводе Гартмана (нынешний завод ОР) была создана первая футбольная команда рабочего клуба имени Ленина. От этой даты и принято начинать историю луганской «Зари», — отмечается в официальном сообщении клуба-именинника. — Все эти годы мы играем для вас, уважаемые болельщики! Переживаем вместе минуты побед и поражений, принимаем участие в чемпионатах и кубках. И вместе откроем ещё много горизонтов и покорим много футбольных вершин!»
Луганская команда сегодня принимает поздравления. В частности, в Украинской премьер-лиге, поздравляя именинника, вспомнили и о золотых медалях чемпионата СССР, и о играх в Лиге Европы, которыми гордится вся Украина.
«Сегодня «Заря» — одна из сильнейших команд Favbet Лиги, и мы искренне желаем Вам, друзья, дальнейших турнирных успехов и высоких результатов!», — заявили в УПЛ
Новости Футбола - Сегодня, 15:32 112
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