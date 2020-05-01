Луганская государственная академия культуры и искусств 17 мая проведет День открытых дверей
Луганская государственная академия культуры и искусств (ЛГАКИ) имени Михаила Матусовского 17 мая приглашает абитуриентов на День открытых дверей.
Об этом сообщили в пресс-центре вуза.
«Академия приглашает абитуриентов на День открытых дверей, который состоится 17 мая в режиме онлайн или в традиционной очной форме, если позволят обстоятельства и санитарно-эпидемиологическая ситуация. Традиционно ждем на встречу всех, кто собирается поступать в наш колледж после девятого класса или в академию — после 11-го», — говорится в сообщении.
В вузе отметили, что мероприятие — в традиционной форме или в режиме онлайн — начнется в 11.00. С этого времени ректор академии Валерий Филиппов начнет в онлайн-режиме отвечать на вопросы о вступительной компании в официальной группе вуза в социальной сети «ВКонтакте».
«Можете оставлять вопросы уже сейчас в специально созданной теме в обсуждениях группы. И подключайтесь к разговору 17 мая», — обратились к абитуриентам в ЛГАКИ.
В академии заверили, что День открытых дверей и вступительная кампания пройдут в запланированные сроки. Порядок подачи документов на поступление будет в ближайшее время опубликован на сайте вуза.
Культура - Сегодня, 15:27 124
Об этом сообщили в пресс-центре вуза.
«Академия приглашает абитуриентов на День открытых дверей, который состоится 17 мая в режиме онлайн или в традиционной очной форме, если позволят обстоятельства и санитарно-эпидемиологическая ситуация. Традиционно ждем на встречу всех, кто собирается поступать в наш колледж после девятого класса или в академию — после 11-го», — говорится в сообщении.
В вузе отметили, что мероприятие — в традиционной форме или в режиме онлайн — начнется в 11.00. С этого времени ректор академии Валерий Филиппов начнет в онлайн-режиме отвечать на вопросы о вступительной компании в официальной группе вуза в социальной сети «ВКонтакте».
«Можете оставлять вопросы уже сейчас в специально созданной теме в обсуждениях группы. И подключайтесь к разговору 17 мая», — обратились к абитуриентам в ЛГАКИ.
В академии заверили, что День открытых дверей и вступительная кампания пройдут в запланированные сроки. Порядок подачи документов на поступление будет в ближайшее время опубликован на сайте вуза.
Культура - Сегодня, 15:27 124
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