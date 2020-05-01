"Глобалтэк" инвестирует более $10 млрд в проект по производству СПГ в Якутии

"Якутский газовый проект (СПГ)" предполагает прирост запасов СПГ на существующих месторождениях, развитие добывающей инфраструктуры месторождений, строительство производственных мощностей по переработке конденсата с возможностью производства моторного топлива, строительство магистрального газопровода до побережья Охотского моря, а также возведение завода мощностью до 13 млн тонн в год, пишет РБК.

Подконтрольная "А-Проперти" компания "Глобалтэк" вложит более 10 млрд долларов в проект по производству сжиженного природного газа (СПГ) в Якутии. Об этом сообщает РБК со ссылкой на представителя "А-Проперти".gazprom.ru / ПАО «Газпром»"Глобалтэк" уже провел тендер для разработки концепции проекта, который выиграла французская компания Technip. По словам представителя "А-Проперти", привлечение специалистов Technip, обладающих опытом строительства СПГ-заводов по всему миру, позволит на раннем этапе заложить в проект максимально эффективные технологические решения и с точностью оценить необходимые для его реализации ресурсы.Анастасия Броцкая