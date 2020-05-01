Госбанк ЛНР проинформировал о работе отделений на 9 Мая и День Республики

Государственный банк ЛНР на своем официальном сайте проинформировал о работе отделений в период празднования Дня Победы и Дня Республики.

"Уведомляем вас о том, что в период праздничных дней – с 9 по 12 мая – отделения Госбанка ЛНР не работают. С 13 мая все отделения банка продолжат работать в текущем режиме", - говорится в сообщении.

"В указанный период держателям банковских платежных карт Госбанка ЛНР и КБ "Международный расчетный банк" для получения денежных средств рекомендуем пользоваться банкоматами; для оплаты коммунальных услуг и других платежей, а также для пополнения счета оператора мобильной связи "Лугаком", перевода средств на счет или карту Госбанка ЛНР – платежными терминалами самообслуживания и услугой "Клиент-банк"; для произведения оплаты за товары и услуги – рассчитываться через терминалы в торговых точках", - призвали в Госбанке.

Там напомнили, что выдача и обслуживание пенсионных, социальных и страховых пластиковых карт Госбанка ЛНР производятся бесплатно.

Для получения необходимой информации по поводу получения и пользования пластиковыми картами Госбанка ЛНР необходимо обращаться по телефонам горячей линии: (072) 101-22-22, (0642) 35-26-21.

Ранее государственное унитарное предприятие (ГУП) "Почта ЛНР" обнародовало на своем сайте график работы отделений в период празднования Дня Победы и Дня Республики.

С производственным календарем на 2020 год можно ознакомиться на официальном сайте Министерства труда и социальной политики ЛНР.

05 мая — Луганск