Алчевцы ко Дню Победы устроили для 97-летнего ветерана персональный концерт (ФОТО)

Администрация Алчевска к 75-летию Победы организовала для ветерана Великой Отечественной войны персональный концерт. Об этом сообщили в управлении информационной политики мэрии."Сегодня, 5 мая, в рамках акции "Ветерану-Победителю посвящается", инициированной главой администрации Алчевска Натальей Пятковой, впервые в Алчевске состоялся персональный концерт для 97-летнего ветерана Великой Отечественной войны, участника боевых действий Ивана Лаврентьевича Колесниченко", - говорится в сообщении.Мероприятие прошло у дома Колесниченко на улице Гмыри. Ветеран наблюдал за концертом со своего балкона.Праздничную программу представили артисты городского центра культуры и народного творчества, представители ветеранской организации, активисты общественной организации "Молодая гвардия" общественного движения (ОД) "Мир Луганщине". Участники мероприятия, осознавая угрозу коронавируса, провели концерт в защитных масках и соблюдая дистанцию.В администрации рассказали, что весь концерт фронтовик слушал стоя и приветствовал молодежь, отдавая воинское приветствие. В завершение концерта глава администрации города вручила ветерану цветы и поздравила с наступающим 75-летием Победы."Никогда из нашей памяти не исчезнут гордость за Великую Победу и память о страшной цене, которую за нее заплатил наш народ. Тех, кто шел в бой за Родину, выстоял и победил, становится с каждым годом все меньше и меньше", - отметила мэр города."Мы, ваши потомки, низко кланяемся вам, ветеранам Великой Отечественной войны, и благодарим вас за ваш подвиг во имя жизни, уважаемый Иван Лаврентьевич", - обратилась к ветерану Пяткова.В мэрии напомнили, что в городе проживают 28 участников Великой Отечественной войны.Иван Колесниченко родился в Донецкой области, ушел на фронт в первые дни войны, связистом прошел всю войну. День Победы встретил в Кенигсберге.Колесниченко награжден орденами Отечественной войны I и II степени, орденом Красной Звезды, медалями за взятие Кеннингсберга и победу над Германией.Ранее в Алчевске стартовала акция по установке памятных табличек на домах, где проживают ветераны Великой Отечественной войны.05 мая — Луганск