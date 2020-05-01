В «Новой почте» рассказали почему сгорела фура с посылками в Рубежном. ФОТО



Фото с места инцидента опубликовал сайт 06452.com.ua.

На кадрах видно, что фура повреждена, многие посылки сгорели. К счастью, водитель не пострадал. На месте работали спасатели ГСЧС.

Как сообщают в пресс-службе «Новой почты», возгорание произошло из-за одной из посылок, которую перевозил автомобиль. Компания пообещала выплатить компенсации клиентам согласно стоимости отправления.

Новости Региона - Сегодня, 18:19 40 В субботу, 2 мая, в городе Рубежное в Луганской области около железнодорожного вокзала загорелся грузовик с посылками «Новой почты».Фото с места инцидента опубликовал сайт 06452.com.ua.На кадрах видно, что фура повреждена, многие посылки сгорели. К счастью, водитель не пострадал. На месте работали спасатели ГСЧС.Как сообщают в пресс-службе «Новой почты», возгорание произошло из-за одной из посылок, которую перевозил автомобиль. Компания пообещала выплатить компенсации клиентам согласно стоимости отправления. Новости Региона - Сегодня, 18:19 40

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