Требования к парикмахерским и салонам красоты для работы во время карантина
Министерство здравоохранения вынесло на общественное обсуждение перечень противоэпидемических мероприятий для салонов красоты и парикмахерских в период карантина. Соответствующий проект распоряжения главного санитарного врача Украины опубликовала пресс-служба МОЗ.
Общественное обсуждение будет длиться до 6 мая.
Согласно документу, всем парикмахерским и салонам красоты следует:
организовать обязательный температурный скрининг для всех работников перед началом смены. Сотрудников, у которых будет будет выявлена температура выше 37,2 или признаки ОРВИ, — не допускать к работе;
вести прием клиентов исключительно по предварительной записи, с соблюдением интервала между клиентами не менее 15 минут и исключения контакта между ними. Ожидание очереди должно быть вне помещения и с соблюдением социальной дистанции в 1,5 м;
запретить нахождение посторонних лиц и ожидающих в учреждении, кроме одного из родителей, которые сопровождают детей, или сопровождающих лиц с инвалидностью;
организовать на входе мест для дезинфекции рук, а персонал обеспечить пятидневным запасом средств индивидуальной защиты и дезинфицирующих средств;
допускать клиентов только в средствах защиты (в масках или респираторах), которые прикрывают нос и рот. Разрешается одновременное пребывание не более одного клиента на 10 кв. м площади. Между местами предоставления услуг должно быть минимум 2 м;
временно отстранить от работы сотрудников старше 60 лет или с хроническими заболеваниями;
обслуживать клиентов только в масках или респираторах и одноразовых перчатках;
проводить дезинфекцию и уборку после обслуживания каждого клиента.
Работники салонов красоты должны соблюдать следующие правила:
регулярно мыть руки или обрабатывать их антисептиками, не реже, чем раз в 3 часа;
при кашле или чихании прикрывать нос и рот согнутой в локте рукой или одноразовой салфеткой;
не касаться руками лица;
воздержаться от контактов с людьми, у которых есть симптомы ОРВИ;
самоизолироваться в случае появления симптомов респираторных заболеваний.
Новости Украины - Сегодня, 18:05 132
Общественное обсуждение будет длиться до 6 мая.
Согласно документу, всем парикмахерским и салонам красоты следует:
организовать обязательный температурный скрининг для всех работников перед началом смены. Сотрудников, у которых будет будет выявлена температура выше 37,2 или признаки ОРВИ, — не допускать к работе;
вести прием клиентов исключительно по предварительной записи, с соблюдением интервала между клиентами не менее 15 минут и исключения контакта между ними. Ожидание очереди должно быть вне помещения и с соблюдением социальной дистанции в 1,5 м;
запретить нахождение посторонних лиц и ожидающих в учреждении, кроме одного из родителей, которые сопровождают детей, или сопровождающих лиц с инвалидностью;
организовать на входе мест для дезинфекции рук, а персонал обеспечить пятидневным запасом средств индивидуальной защиты и дезинфицирующих средств;
допускать клиентов только в средствах защиты (в масках или респираторах), которые прикрывают нос и рот. Разрешается одновременное пребывание не более одного клиента на 10 кв. м площади. Между местами предоставления услуг должно быть минимум 2 м;
временно отстранить от работы сотрудников старше 60 лет или с хроническими заболеваниями;
обслуживать клиентов только в масках или респираторах и одноразовых перчатках;
проводить дезинфекцию и уборку после обслуживания каждого клиента.
Работники салонов красоты должны соблюдать следующие правила:
регулярно мыть руки или обрабатывать их антисептиками, не реже, чем раз в 3 часа;
при кашле или чихании прикрывать нос и рот согнутой в локте рукой или одноразовой салфеткой;
не касаться руками лица;
воздержаться от контактов с людьми, у которых есть симптомы ОРВИ;
самоизолироваться в случае появления симптомов респираторных заболеваний.
Новости Украины - Сегодня, 18:05 132
Метки: {keywords}