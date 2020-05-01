Требования к парикмахерским и салонам красоты для работы во время карантина



Общественное обсуждение будет длиться до 6 мая.

Согласно документу, всем парикмахерским и салонам красоты следует:

организовать обязательный температурный скрининг для всех работников перед началом смены. Сотрудников, у которых будет будет выявлена температура выше 37,2 или признаки ОРВИ, — не допускать к работе;

вести прием клиентов исключительно по предварительной записи, с соблюдением интервала между клиентами не менее 15 минут и исключения контакта между ними. Ожидание очереди должно быть вне помещения и с соблюдением социальной дистанции в 1,5 м;

запретить нахождение посторонних лиц и ожидающих в учреждении, кроме одного из родителей, которые сопровождают детей, или сопровождающих лиц с инвалидностью;

организовать на входе мест для дезинфекции рук, а персонал обеспечить пятидневным запасом средств индивидуальной защиты и дезинфицирующих средств;

допускать клиентов только в средствах защиты (в масках или респираторах), которые прикрывают нос и рот. Разрешается одновременное пребывание не более одного клиента на 10 кв. м площади. Между местами предоставления услуг должно быть минимум 2 м;

временно отстранить от работы сотрудников старше 60 лет или с хроническими заболеваниями;

обслуживать клиентов только в масках или респираторах и одноразовых перчатках;

проводить дезинфекцию и уборку после обслуживания каждого клиента.

Работники салонов красоты должны соблюдать следующие правила:

регулярно мыть руки или обрабатывать их антисептиками, не реже, чем раз в 3 часа;

при кашле или чихании прикрывать нос и рот согнутой в локте рукой или одноразовой салфеткой;

не касаться руками лица;

воздержаться от контактов с людьми, у которых есть симптомы ОРВИ;

самоизолироваться в случае появления симптомов респираторных заболеваний.

Новости Украины - Сегодня, 18:05 132 Министерство здравоохранения вынесло на общественное обсуждение перечень противоэпидемических мероприятий для салонов красоты и парикмахерских в период карантина. Соответствующий проект распоряжения главного санитарного врача Украины опубликовала пресс-служба МОЗ.Общественное обсуждение будет длиться до 6 мая.Согласно документу, всем парикмахерским и салонам красоты следует:организовать обязательный температурный скрининг для всех работников перед началом смены. Сотрудников, у которых будет будет выявлена температура выше 37,2 или признаки ОРВИ, — не допускать к работе;вести прием клиентов исключительно по предварительной записи, с соблюдением интервала между клиентами не менее 15 минут и исключения контакта между ними. Ожидание очереди должно быть вне помещения и с соблюдением социальной дистанции в 1,5 м;запретить нахождение посторонних лиц и ожидающих в учреждении, кроме одного из родителей, которые сопровождают детей, или сопровождающих лиц с инвалидностью;организовать на входе мест для дезинфекции рук, а персонал обеспечить пятидневным запасом средств индивидуальной защиты и дезинфицирующих средств;допускать клиентов только в средствах защиты (в масках или респираторах), которые прикрывают нос и рот. Разрешается одновременное пребывание не более одного клиента на 10 кв. м площади. Между местами предоставления услуг должно быть минимум 2 м;временно отстранить от работы сотрудников старше 60 лет или с хроническими заболеваниями;обслуживать клиентов только в масках или респираторах и одноразовых перчатках;проводить дезинфекцию и уборку после обслуживания каждого клиента.Работники салонов красоты должны соблюдать следующие правила:регулярно мыть руки или обрабатывать их антисептиками, не реже, чем раз в 3 часа;при кашле или чихании прикрывать нос и рот согнутой в локте рукой или одноразовой салфеткой;не касаться руками лица;воздержаться от контактов с людьми, у которых есть симптомы ОРВИ;самоизолироваться в случае появления симптомов респираторных заболеваний.Новости Украины - Сегодня, 18:05 132

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