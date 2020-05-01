Почти половина граждан Украины поддерживают возобновление регулярного ЖД и автобусного сообщения с Луганском и Донецком



Об этом пишет сайт «Новости Донбасса», со ссылкой на результаты опроса аналитического центра «Школа политической аналитики» Киево-Могилянской академии.



Больше всего идею поддерживают на востоке (56,8%) и на юге (55,5%).



22% опрошенных выступают против возобновления сообщения с неподконтрольными районами. Большинство из них проживают на севере страны (30,9%).



Опрос проводился с 5 по 24 марта методом интервью. Опрошено 1000 человек в возрасте от 16 лет на подконтрольных правительству территориях. Максимальная теоретическая погрешность не превышает3,4%. Новости Региона - Сегодня, 19:00 25 45,7% украинцев поддерживают возобновление регулярного железнодорожного и автобусного сообщения с неподконтрольными территориями Донбасса.Об этом пишет сайт «Новости Донбасса», со ссылкой на результаты опроса аналитического центра «Школа политической аналитики» Киево-Могилянской академии.Больше всего идею поддерживают на востоке (56,8%) и на юге (55,5%).22% опрошенных выступают против возобновления сообщения с неподконтрольными районами. Большинство из них проживают на севере страны (30,9%).Опрос проводился с 5 по 24 марта методом интервью. Опрошено 1000 человек в возрасте от 16 лет на подконтрольных правительству территориях. Максимальная теоретическая погрешность не превышает3,4%. Новости Региона - Сегодня, 19:00 25

Метки: {keywords}