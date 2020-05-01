Отменить льготный тариф на электроэнергию для населения предлагают в Украине



Согласно презентации НКРЭКУ, данное решение позволит получать дополнительно 12 млрд гривен в год.

Кроме того, в течении 2-5 лет НКРЭКУ предлагает отменить перекрестное субсидирование и обеспечить адресную помощь уязвимым категориям потребителей. Данное решение позволит дополнительно получить более 38 млрд гривен. Новости Украины - Сегодня, 18:25 134 Отменить льготный тариф для населения на первые 100 кВт-ч/месяц электроэнергии с 1 января 2021 года предлагает Национальная комиссия госрегулирования энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ). Об этом сообщил член НКРЭКУ Дмитрий Коваленко в ходе заседания комитета Верховной Рады по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг 5 апреля, — передают Українські Новини.Согласно презентации НКРЭКУ, данное решение позволит получать дополнительно 12 млрд гривен в год.Кроме того, в течении 2-5 лет НКРЭКУ предлагает отменить перекрестное субсидирование и обеспечить адресную помощь уязвимым категориям потребителей. Данное решение позволит дополнительно получить более 38 млрд гривен. Новости Украины - Сегодня, 18:25 134

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