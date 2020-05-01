В британской Times заявили о В«зверствах русскихВ» при взятии Берлина - со ссылкой на участника В«ЮнгфолькеВ»

Героем статьи Дэвида Кроссленда, опубликованной в британском издании The Times, стал 86-летний берлинец Йорг Зоннабенд. Этот пожилой человек в детстве, как пишет автор, пережил штурм немецкой столицы советскими войсками.Йоргу в 1945 году было 11 лет. Он, как и большинство его сверстников, состоял тогда в «Юнгфольке». Ребята постарше Йорга состояли в «Гитлерюгенде».Пожилой житель Берлина поделился своими воспоминаниями о взятии Берлина советскими войсками, акцентируя внимание британца на «зверствах» русских солдат.Неточности и нестыковки в повествовании г-на Зоннабенда может заметить даже дилетант. Видимо, что-то Йорг подзабыл, где-то британский автор добавил драматизма. Взять, хотя бы, такие слова в статье:"Он бежал от британских самолетов на бреющем полете, уворачиваясь от русских пуль".Йорг рассказал, как русские солдаты отбирали у жителей часы, как на улицах лежали убитые немецкие солдаты, у которых сняли обувь. Упомянул он и о своем велосипеде, который "угнали" русские.Что касается изнасилований берлинских женщин, то, по словам пенсионера, "они были, но он о них знает только по рассказам других, сам не видел". Ну и военного трибунала над теми советскими солдатами, которые допускали преступления, Зоннабенд тоже не видел.Можно удивляться (ведь определённый стереотип о британцах всёх присутствует), но в комментариях к статье большинство высказавшихся англичан не стали сочувствовать Йоргу и соглашаться с выводами автора.Один из комментаторов совершенно не проникся сочувствием к маленькому Йоргу:"Мне что, полагается прослезиться — бедный мальчик из Гитлерюгенда и его несчастный народ, который подмял под себя пол-Европы? Наслышаны о зверствах русских, как же... А про зверства немцев, конечно, не слыхали?"Другой британец заметил, что, возможно, случаи мародерства и насилия со стороны солдат были, но за них виновные строго наказывались советским командованием:"Грабили и насиловали отдельные люди — и в этом отличие от немцев, у которых всё было официально и одобрено свыше".Еще один комментатор предположил, что в Берлине 1945 году среди местных жителей царила атмосфера страха. Ведь многие из них знали о реальных военных преступлениях немцев на оккупированных территориях СССР, поэтому с ужасом ожидали мести со стороны советских солдат:"На Восточном фронте служили миллионы немцев. Подразделения регулярной армии регулярно совершали военные преступления против мирных жителей и пленных. Многие писали домой и хвалились своими подвигами в увольнительной, на лечении в госпиталях. Немцы боялись русских как огня — знали, чего натворили на Восточном фронте!"источник