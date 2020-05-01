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Ответственный за мир на Донбассе рассказал, как он будет вычислять владельцев российских паспортов.

bot Сегодня, 19:4529Новости
Ответственный за мир на Донбассе рассказал, как он будет вычислять владельцев российских паспортов.
Украинские правоохранители без труда смогут определить владельцев российских паспортов после возвращения отдельных районов Донецкой и Луганской областей под контроль Украины.
Об этом заявил вице-премьер-министр — министр по вопросам реинтегации временно оккупированных территорий Алексей Резников в интервью «Левому берегу». Об этом пишет сайт «Новости Донбасса«.

"Как только произойдет освобождение этих территорий от коллаборационных режимов, и Украина выйдет на границы с Россией, люди, которые взяли российские паспорта, скорее всего, уедут, сбегут — они для себя расстались с Украиной. Оставшихся, силами правоохранительных органов, несложно будет определить», — сказал он.

При этом Резников рассказал, что ему известны случаи насильственной паспортизации. «Мы знаем точно, заставляют вовсю в больницах медперсонал принимать гражданство России. А они этого делать не хотят, вплоть до готовности уволиться, особенно в эпоху коронавируса», — подчеркнул вице-премьер.

По информации Резникова, порядка 198-200 тысяч жителей ОРДЛО получили российские паспорта.

Вице-премьер исключил сценарий, когда в результате законных выборов на освобожденных территориях в местные советы изберутся люди с двойным гражданством.

«И даже если он «проскочит», допустим, позже найдутся свидетели, которые ездили с ним вместе в автобусе в Ростовскую губернию и стояли в очереди на получение российского паспорта. Мы получим базы данных местного ОВИРа (отдел виз и регистрации), тут уже не спрятаться. Поэтому, даже если вдруг кто-то с российским паспортом изберется, это будет нарушение украинского законодательства, соответственно его лишат представительского мандата», — резюмировал он. Новости Украины - Сегодня, 19:18 129

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