Синоптики прогнозируют 6 мая в ЛНР до 20 градусов тепла, дождь с грозой и сильным ветром

Температура воздуха в ЛНР 6 мая будет колебаться от 9 градусов выше нуля ночью до 20 градусов тепла днем, местами ожидаются кратковременный дождь, гроза и штормовые порывы ветра. Об этом ЛИЦ сообщили в Центре гидрометеорологии (ЦГМ) МЧС ЛНР.

"С 21.00 5 мая до 21.00 6 мая на территории Луганской Народной Республики будет облачно с прояснениями, ночью без существенных осадков, ночью и утром местами туман, днем местами кратковременный дождь, гроза; ветер юго-западный 9-14 м/с, днем при грозе местами порывы до 15-18 м/с. Температура воздуха ночью 9-14, днем 15-20 градусов тепла", - прогнозируют синоптики.

В ЦГМ уточнили, что в Луганске, Краснодоне, Алчевске температура воздуха ночью составит 9-11 градусов выше нуля, днем – 18-20 градусов тепла.

Такую же температуру синоптики прогнозируют в Перевальске, Стаханове и Первомайске.

В Красном Луче, Антраците, Ровеньках и Свердловске температура воздуха ожидается плюс 8-10 градусов ночью и 17-19 градусов тепла днем.

Согласно климатическим данным, полученным за 179 лет метеорологических наблюдений, в Луганске самую низкую температуру ночью 6 мая метеорологи отмечали в 1918 году – минус 8,2 градуса. Температура самого теплого дня была зафиксирована в 2018 году и составляла плюс 31 градус.

Время восхода солнца в столице ЛНР 6 мая – 04.16, время захода – 20.23. Продолжительность светового дня составит 16 часов 07 минут.

По предварительному прогнозу, в дневные часы 7-8 марта местами пройдут небольшие кратковременные дожди с грозами, ночью возможен туман. Температура воздуха ночью понизится на 3-5 градусов, днем существенно не изменится.

05 мая — Луганск