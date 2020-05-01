Сатановский увидел закат США как мирового гегемона

"Этот государственный старческий маразм и является по большему счету главной причиной нынешней антикитайской риторики американских первых лиц", – подчеркнул политолог.

США продолжают обвинять КНР в распространении коронавируса. Возможные последствия конфронтации обозначил политолог Евгений Сатановский.Давление Соединенных Штатов на Китай постепенно усиливается. Американская сторона заявляет о наличии свидетельств, которые позволяют говорить о виновности КНР в распространении COVID-19. Во Всемирной организации здравоохранения назвали подобные высказывания спекуляциями, отметив, что никаких доказательств об искусственном происхождении вируса предоставлено не было.Политолог Евгений Сатановский рассказал "МК", что противостояние США и КНР ни к чему не приведет. Американцы не смогут уничтожить Китай, который владеет ядерными технологиями и хорошо подготовленной армией. Кроме того, китайская сторона улучшила отношения с Россией.Правительство Соединенных Штатов не рискнет прибегнуть к военной экспансии, однако продолжит вводить санкции и использовать стратегии информационной войны, чтобы попытаться ослабить КНР. Сатановский убежден, что ни одно серьезное государство не откажется от сотрудничества с Китаем, в том числе Россия и другие деловые партнеры. Это невозможно сделать. Вашингтону также придется взаимодействовать с Пекином.Сатановский считант, что США теряют статус гегемона из-за того, что "впадают в старческий маразм". По этой же причине они провоцируют Китай.Проблемы с медициной в США, которые проявились на фоне COVID-19, становятся особенно критичны во время предвыборного процесса. Правительство пытается внушить избирателям, что во всем виновато не оно, а, к примеру, КНР. После президентских выборов в США смысл кому-то что-то объяснять пропадет. После этого избирателям никогда ничего не говорят.Ранее сообщалось, что республиканцы изучают влияние Китая на высшее образование Соединенных Штатов. Они запросили информацию обо всех государственных подарках со стороны КНР в вузах страны.Елена Иванова