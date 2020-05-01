Сатановский увидел закат США как мирового гегемона
США продолжают обвинять КНР в распространении коронавируса. Возможные последствия конфронтации обозначил политолог Евгений Сатановский.
Давление Соединенных Штатов на Китай постепенно усиливается. Американская сторона заявляет о наличии свидетельств, которые позволяют говорить о виновности КНР в распространении COVID-19. Во Всемирной организации здравоохранения назвали подобные высказывания спекуляциями, отметив, что никаких доказательств об искусственном происхождении вируса предоставлено не было.
Политолог Евгений Сатановский рассказал "МК", что противостояние США и КНР ни к чему не приведет. Американцы не смогут уничтожить Китай, который владеет ядерными технологиями и хорошо подготовленной армией. Кроме того, китайская сторона улучшила отношения с Россией.
Правительство Соединенных Штатов не рискнет прибегнуть к военной экспансии, однако продолжит вводить санкции и использовать стратегии информационной войны, чтобы попытаться ослабить КНР. Сатановский убежден, что ни одно серьезное государство не откажется от сотрудничества с Китаем, в том числе Россия и другие деловые партнеры. Это невозможно сделать. Вашингтону также придется взаимодействовать с Пекином.
Сатановский считант, что США теряют статус гегемона из-за того, что "впадают в старческий маразм". По этой же причине они провоцируют Китай.
"Этот государственный старческий маразм и является по большему счету главной причиной нынешней антикитайской риторики американских первых лиц", – подчеркнул политолог.
Проблемы с медициной в США, которые проявились на фоне COVID-19, становятся особенно критичны во время предвыборного процесса. Правительство пытается внушить избирателям, что во всем виновато не оно, а, к примеру, КНР. После президентских выборов в США смысл кому-то что-то объяснять пропадет. После этого избирателям никогда ничего не говорят.
Ранее сообщалось, что республиканцы изучают влияние Китая на высшее образование Соединенных Штатов. Они запросили информацию обо всех государственных подарках со стороны КНР в вузах страны.
Елена Иванова
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