Италию нам не забудут

Каждый судит в меру своей испорченности. И в том, что Пентагон обвинил Россию и Китай в использовании пандемии коронавируса в своих интересах, нет ничего удивительного. Ибо США давно действуют именно по такому сценарию, пытаясь использовать любую проблему, с которой сталкиваются другие страны, для достижения своих собственных целей.Однако с эпидемией коронавируса всё изначально пошло «не так». И следующей её жертвой после Китая стала не Россия (как предсказывали многие), а Европа, которая оказалась абсолютно не готова к катастрофе такого масштаба. При этом самым неожиданным для многих европейцев стало осознание того, что хвалёное европейское единство существует лишь на словах. И в критической ситуации каждый оказался не только один на один со своими проблемами, но ещё и получил пару-тройку подлых поступков со стороны соседей. Наверняка вы ещё помните новости о том, как некоторые страны, абсолютно не стесняясь, перехватывали чужую гуманитарную помощь, поставки медоборудования и средств защиты, предназначенные для тех, кто наиболее остро в них на тот момент нуждался.Что касается Италии, которая раньше других в Европе вкусила все «прелести» пандемии и одной из первых получила мощнейший коронавирусный удар, то лучше всего о помощи, которая так и не пришла, высказался итальянский журналист Лино Полимени. Вот небольшая выдержка из его большого и очень эмоционального спича: «Спасибо, дорогой Макрон, дорогая синьора Меркель! Спасибо, что бросили нас, когда мы так нуждаемся в помощи! Спасибо, что не дали нам возможности приобрести у вас обычные маски и другие медицинские товары для борьбы с вирусом. А вы в курсе, что мы вам за них уже заплатили? Также вам, мистер Трамп, и вам, мистер Джонсон, спасибо, что изолировали нас вместо того, чтобы помочь».Да, Италию бросили. В самый критический за всю её новейшую историю момент.И потому помощь, предоставленную Россией и Китаем, итальянцы восприняли со всей присущей им эмоциональностью и огромной благодарностью. Чем, разумеется, вызвали недовольство не только своих соседей по Евросоюзу, но и американских властей, которые моментально начали политизировать прибытие в Италию российских военных медиков и с помощью подконтрольных СМИ несколько раз пытались нивелировать оказываемую помощь.Тот же Макрон призвал «не пьянеть» от помощи, которая поступает от России и Китая, и выразил возмущение тем, что итальянские власти уделяют много внимания тому, что делают для их страны именно из Москвы и Пекина.Дорога ложка к обеду, говорят у нас в России. Потому главная ценность российской помощи заключалась в её своевременности. И итальянцы это оценили. Слишком восторженно, как показалось некоторым. Потому и было решено остудить пыл, с которым жители Италии выражали свои эмоции в адрес России с помощью гаденьких статеек, в которых, с одной стороны, пытались убедить читателей в «бесполезности российской миссии с точки зрения медицины», а с другой — запугивали аргументами о «шпионской деятельности и военной угрозе», которую якобы несёт в себе нахождение российских военных медиков на территории страны — члена НАТО.Всхлипы американского министра обороны — из той же оперы.«Россия предоставила медицинскую помощь Италии, но потом попыталась использовать её для того, чтобы посеять раздор между Римом и его союзниками с помощью кампании дезинформации», — заявил он в интервью итальянской газете La Stampa.И боюсь, все попытки объяснить, что работа военных медиков в итальянских провинциях кардинально отличается от раздачи печенек на киевском Майдане, будут тщетны.Ибо в США уже давно рассматривают все чужие поступки сквозь призму своей собственной стратегии, которая заключается в том, что любое действие, направленное в адрес других стран, должно обернуться собственной выгодой. Поэтому вряд ли России стоит тратить драгоценное время и красноречие на объяснения и попытки доказать беспочвенность этих обвинений.Делай что должно, и будь что будет. Тем более что сегодня мы можем позволить себе поступать так, как считаем необходимым, без оглядки на чьё-либо субъективное и очень предвзятое мнение.Что же касается американского министра, то ему вместо гневного сотрясения воздуха по теме Италии гораздо полезнее было бы сосредоточиться на проблемах собственной страны, которая давно уже возглавляет печальную мировую статистику по числу заболевших и умерших от коронавируса. Но увы. Менталитет американских властей заставляет их вмешиваться во всё происходящее в мире даже в такой критической для них самих ситуации. Потому что статус «ведущей мировой сверхдержавы», который они отчаянно боятся потерять, для них важнее жизни собственных граждан.И Италию они нам будут помнить долго. Потому что в тот самый момент, когда первый военно-транспортный самолёт Ил-76 Воздушно-космических сил РФ приземлился на военной базе в Италии и итальянский сегмент соцсетей буквально взорвался словами искренней благодарности в адрес России, россиян и Путина, по ту сторону Атлантики почувствовали себя очень неуютно и тут же заговорили об угрозе американскому доминированию и главенствующей роли в борьбе с пандемией, которую США сами себе и присвоили.Но люди далеко не так глупы, как думают некоторые американские политики, и они прекрасно осознают разницу между словом и поступком. Ведь в тот самый момент, когда Трамп выкладывал в Twitter ролик, на котором американская авиация в американском небе в качестве жеста поддержки Италии показала чудеса на виражах, российские медики работали в самых пострадавших от коронавируса уголках Италии и помогали своим коллегам бороться с последствиями эпидемии и предотвращать её повторные вспышки.Что же касается «раздора», который Россия якобы сеет между Римом, Брюсселем и Вашингтоном, то эта претензия явно не по адресу. Ибо, ещё раз повторюсь, не нужно считать людей тупым и слепым стадом. И беситься по поводу того, что итальянцы вынесли суровый, но справедливый вердикт и бросившей их Европе, и отвернувшимся от них в критический момент США, тоже не стоит. И уж тем более совершенно излишне винить в своих собственных стратегических ошибках Россию и с помощью глупейших обвинений пытаться нивелировать её действия по оказанию помощи как Италии, так и ряду других стран. Со стороны это смотрится довольно жалко и очень глупо. Дискредитировать русских таким образом всё равно не удастся, а вот неприятного осадка, которого у тех же итальянцев и так уже в избытке, добавится.Так что умерьте свой пыл, господин американский военный министр. И займитесь наконец-то собственными проблемами, не доводя ситуацию до такой крайности, когда и вам придётся обращаться за помощью к тем, кто, в отличие от вас, все свои силы и ресурсы сейчас направляет на борьбу с вирусом, а не с геополитическими конкурентами.Юлия Витязева, RT