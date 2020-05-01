Учащиеся направили 335 работ на проводимый ЛГАКИ художественный конкурс к 75-летию Победы (ФОТО)

Учащиеся ЛНР направили 335 работ на виртуальный творческий конкурс художественных, графических и фоторабот "Рисуем мир, подаренный Победой!", проводимый Учебно-научным центром Луганской государственной академии культуры и искусств (ЛГАКИ) имени Михаила Матусовского. Об этом сообщили в пресс-службе вуза.Конкурс проходил в номинациях "Живопись", "Графика" и "Фотоискусство" в трех возрастных категориях: младшая (7-10 лет), средняя (11-13 лет) и старшая (14-16 лет)."Оргомитет творческого конкурса окончил прием заявок. Всего из 335 работ наибольшее количество – 213 – пришло в номинацию "Живопись". В номинации "Графика" жюри будет выбирать из 91 работы, в номинации "Фотоискусство" – из 30", - говорится в сообщении.В конкурсе, который организаторы посвятили 75-летию Победы советского народа в Великой Отечественной войне, приняли участие ученики художественных школ Алчевска, Краснодона, Луганска и Ровеньков, а также 29 детских школ искусств."Заявки пришли и от воспитанников учреждений дополнительного образования: центров и Домов творчества, Дворцов культуры, школ-студий из Антрацита, Петровского, Кировска, Луганска, Лутугинского района, а также от общеобразовательных школ №2, №17, №38, №55 имени Рокоссовского, №59 "Академия детства" Луганска, Стахановской гимназии имени Кирилла и Мефодия, Артемовской гимназии, Алчевской гимназии имени Героя Советского Союза Липовенко, Алчевской гимназии имени Онуфриенко, Алчевского информационно-технологического лицея", - рассказала руководитель Учебно-научного центра академии Лидия Рубченко.Она уточнила, что имена победителей конкурса жюри назовет уже 7 мая.06 мая — Луганск