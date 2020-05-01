В Донецке взорвался автомобиль
Сегодня утром, в начале десятого, на улице Любавина возле Ворошиловского РОВД
в Донецке раздался взрыв.
Дончане говорят о том, что один взрыв был мощный, а затем были слышны еще несколько — уже слабее, сообщает ВВ со ссылкой на местные соцсети.
«Сейчас оттуда валит черный дым и воют сигнализации», — рассказывают дончане.
Был взорван автомобиль Hyundai, припаркованный рядом со зданием РОВД.
Данных о пострадавших пока нет. Новости Донецка - Сегодня, 13:11 91
в Донецке раздался взрыв.
Дончане говорят о том, что один взрыв был мощный, а затем были слышны еще несколько — уже слабее, сообщает ВВ со ссылкой на местные соцсети.
«Сейчас оттуда валит черный дым и воют сигнализации», — рассказывают дончане.
Был взорван автомобиль Hyundai, припаркованный рядом со зданием РОВД.
Данных о пострадавших пока нет. Новости Донецка - Сегодня, 13:11 91
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